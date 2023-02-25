要蔣萬安向228家屬道歉 王世堅：蔣家罪行要一肩扛起

台北市長蔣萬安將出席北市228事件76周年紀念會，蔣萬安上午受訪表示「我們都會坦然面對，希望能夠撫平傷痕」。民進黨市議員王世堅表示，蔣萬安承繼蔣家過去遺留下來的資源跟光環，當然要對蔣家過去所犯過的罪行要一肩扛起，最有擔當的做法就是認錯、道歉。

王世堅說，希望蔣萬安不要再談那麼多，一下子向228家屬致意慰問、一下子拜訪，他覺得不必，蔣萬安應該一次說清楚，且他以228受害家屬的身分，向蔣萬安市長提出鄭重的要求，就是蔣萬安應該向全體228受難家屬認錯道歉。

王世堅說，因為蔣萬安承繼了他們蔣家的光環跟資源，蔣家在歷史上的功與過，蔣萬安應該完全承受，既然自認為蔣家的後代，承繼了蔣家過去遺留下來的資源跟光環，既然如此，當然要對蔣家過去所犯過的罪行要一肩扛起，所以蔣萬安不能只是偶爾拜訪228受難家屬、偶爾致意慰問。

王世堅指出，其實228受難家屬需要的、要求的，從來也不是致意慰問，受難家屬和全體社會，這麼多年來的要求很簡單，就是一件事情，就是228事件的歷史真相以及元兇，如果元兇已經泰然過世，那當然承繼元兇們歷史功過的後世子孫，當然要一肩扛起。

王世堅說，元兇的後代不能只享用當年他們威權時代所創造的光環、所遺留的資源，也應該要對這麼重大的事件應該要提出有擔當的做法，最有擔當的做法就是很清楚認錯道歉，蔣萬安應該向全體228受難家屬以及全體社會大眾很清楚認錯，要道歉。

他說，而且所有現在歷史資料曝光之後，所有台灣近代歷史針對228事件以及白色恐怖當時的政治迫害事件，都有很多歷史文件遺留下來，已經解開了228歷史的真相原貌，所以在這麼多不爭的歷史資料之下，他認為蔣萬安不必再說那麼多，接續他的先人留下來的功過，過的部分他應該要承擔，正式認錯跟道歉，否則蔣萬安只是選擇性的接收了他們上一代遺留下來的光環跟資源。

王世堅表示，他要求蔣萬安，此時此刻這是最好的時機，在剛選上首都市長的時候、正式跳上台灣最耀眼的舞台的時候，在歷史資料都已經這麼清楚顯示之後，他要求蔣萬安此時此刻應該勇敢的站出來面對，勇敢的向全體228受難家屬以及白色恐怖受難家屬，致上最深最誠摯的道歉。