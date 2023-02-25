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民進黨追打豪宅 林明溱：綠為勝選「全黨打一人」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
民進黨副秘書長黃建嘉質疑林儒彬名片印「縣長特助」，還強調是林明溱兒子。圖／蔡培慧競選總部提供
民進黨副秘書長黃建嘉質疑林儒彬名片印「縣長特助」，還強調是林明溱兒子。圖／蔡培慧競選總部提供

南投立委補選，民進黨今天持續追打國民黨候選人林明溱，質疑林的兒子林儒彬108年擔任縣長特助，同時擔任豪宅建案起造人，「白天當縣長特助，晚上當豪宅建商」，要權又要錢。

林明溱競選總部表示，民進黨為了勝選不擇手段，不斷以不實謠言抹黑，這些內容林明溱和國民黨都已澄清，民進黨明知不符事實，仍持續散播謠言，這已經不是選舉，而是「全黨打一人」的抹黑，不會再對不實內容說明，林明溱昨天也到法院，對於散播不實謠言的民進黨縣議員提告，意圖使人不當選。

民進黨副秘書長黃建嘉說，林儒彬108年擔任縣長特助，晚上當豪宅建商，又要權又要錢，宛如「南投皇太子」。

黃建嘉並指，林儒彬名片印著「縣長特助」，並非林明溱所說縣民對他的稱呼，林儒彬就是以「縣長特助」身分在縣府、政壇行走。

黃建嘉說，林明溱父子還當房屋起造人，興建豪宅，林儒彬掛名起造人，在建照、使照上縣府都飛速核准，公務員敢怒不敢言。

藍營人士表示，民進黨派黃建嘉到南投指揮空戰，黃建嘉過去擔任屏東縣政府觀傳處長兼發言人，卻常飆髒話辱罵下屬。

辱罵威脅下屬的錄音檔曝光，黃建嘉惡形惡狀才現形，屏東縣府也不敢護航，讓他請辭。沒想到黃建嘉搖身一變，當了民進黨副秘書長，現在派他到南投發揮「專長」用謠言抹黑，可看出民進黨根本不在乎南投縣民需求，只想用黃建嘉這種人抹黑林明溱。

民進黨 林明溱 林儒彬 南投 立委補選

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