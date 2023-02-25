影／蔣萬安南投輔選 提出力挺林明溱四大理由

228連假也是南投立委補選黃金周，國民黨由台北市長蔣萬安打頭陣，今天到南投縣陪同國民黨候選人林明溱以車隊在南投市掃街拜票，蔣萬安提出支持林明溱四大理由，除了縣長任內政績傑出，立法院更需要強力監督的即戰力，有效監督政府、為南投建設打拚。

蔣萬安說，支持林明溱的第一個理由，他是最瞭解南投鄉親需求的人，他從政卅多年，為南投爭取很多建設，縣長任內爭取400多億建設，立委任內爭取國道三號南投、南雲交流道，結合雲林草嶺觀光路線，高速公路前20公里免費政策，減輕開車族負擔。

第二，林明溱監督建設非常有經驗，進入立法院後能發揮即戰力，為南投爭取建設、發展觀光、推動法案造福南投鄉親。

第三，林明溱是最能和南投縣長許淑華搭配合作無間，通力合作是南投鄉親之福。

第四，目前立法院生態需要有經驗、瞭解南投的立委，還要能強力監督政府施政。投給蔡培慧，只是為執政黨投票部隊增加一名新成員。