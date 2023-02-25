快訊

聯合國為烏俄戰爭罹難者默哀 竟遭俄國代表「拿筆狂敲麥克風」打斷

確診累計破千萬！ 本土+1萬3281、53死 羅一鈞提醒228四情況要戴口罩

影／蔣萬安南投輔選 提出力挺林明溱四大理由

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
台北市長蔣萬安（左）、前立委顏寬恆陪同林明溱以車隊在南投市掃街拜票。記者江良誠／攝影
台北市長蔣萬安（左）、前立委顏寬恆陪同林明溱以車隊在南投市掃街拜票。記者江良誠／攝影

228連假也是南投立委補選黃金周，國民黨由台北市長蔣萬安打頭陣，今天到南投縣陪同國民黨候選人林明溱以車隊在南投市掃街拜票，蔣萬安提出支持林明溱四大理由，除了縣長任內政績傑出，立法院更需要強力監督的即戰力，有效監督政府、為南投建設打拚。

蔣萬安說，支持林明溱的第一個理由，他是最瞭解南投鄉親需求的人，他從政卅多年，為南投爭取很多建設，縣長任內爭取400多億建設，立委任內爭取國道三號南投、南雲交流道，結合雲林草嶺觀光路線，高速公路前20公里免費政策，減輕開車族負擔。

第二，林明溱監督建設非常有經驗，進入立法院後能發揮即戰力，為南投爭取建設、發展觀光、推動法案造福南投鄉親。

第三，林明溱是最能和南投縣長許淑華搭配合作無間，通力合作是南投鄉親之福。

第四，目前立法院生態需要有經驗、瞭解南投的立委，還要能強力監督政府施政。投給蔡培慧，只是為執政黨投票部隊增加一名新成員。

除了蔣萬安，前立委顏寬恆、南投市長張嘉哲，縣議員林儒暘、游顥也都到林明溱競選總部力挺，呼籲南投鄉親3月4日出來投票，將林明溱送上立法院。

台北市長蔣萬安（右一）趕到南投，力挺國民黨候選人林明溱。記者江良誠／攝影
台北市長蔣萬安（右一）趕到南投，力挺國民黨候選人林明溱。記者江良誠／攝影

林明溱 立法院

延伸閱讀

缺蛋也缺雞肉 蔣萬安：希望農委會能有長遠的規畫

二二八致詞釋善意？蔣萬安：坦然面對希望能撫平傷痕

王世堅像動物園紅毛猩猩？蔣萬安回：牠比較秀氣

南投立委補選藍綠纏鬥 民眾黨主委公開力挺林明溱

相關新聞

陳建仁施政報告「言必稱總統」 林濁水：當閣揆連樣子都不裝一下？

昨天是行政院長陳建仁首次到立法院進行施政報告。民進黨前立委林濁水今天臉書表示，陳建仁是最特別的閣揆，第一次施政報告，賣力...

二二八致詞釋善意？蔣萬安：坦然面對希望能撫平傷痕

北市府昨公開112年台北市二二八事件76周年紀念會儀式流程，邀請馬英九前總統到現場致詞，接著是市長蔣萬安致詞。蔣萬安上午...

影／蔣萬安南投輔選 提出力挺林明溱四大理由

228連假也是南投立委補選黃金周，國民黨由台北市長蔣萬安打頭陣，今天到南投縣陪同國民黨候選人林明溱以車隊在南投市掃街拜票...

【重磅快評】美軍研議「台灣淪陷」 蔡政府卻不容疑美

美中進入新冷戰，國際熱議台灣成為「明日烏克蘭」。人民不願成為戰爭代理人，質疑美國對台政策，蔡政府極力撲滅疑美論聲浪；諷刺...

台南市清除全市中正堂、中山堂銜牌名稱 國民黨這樣看

台南市府清查里或社區活動中心上面還掛有「中山堂」或「中正堂」的名稱，陸續雇工移除中，全市目前有1間掛有中山堂，30間掛有...

王金平與郭台銘新春聯名紅包 饒慶鈴轉贈台東義消

台東縣義勇消防總隊昨晚辦理「112年義消總隊新春聯誼餐會」，縣長饒慶鈴出席頒發各項獎狀、獎牌及獎助學金，其中也轉贈中華民...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦