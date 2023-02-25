快訊

蔡天鳳碎屍案 高大成揭煲湯目的：「人肉叉燒包」翻版

獨／掌握資助逃亡藏鏡人 88槍案兩嫌行蹤曝光落網

基隆北海岸、台北市山區大雨特報 強烈冷氣團影響中部以北寒冷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【重磅快評】美軍研議「台灣淪陷」 蔡政府卻不容疑美

聯合報／ 主筆室
外交部長吳釗燮（左）與國安會秘書長顧立雄（右）在美台高層國安對話結束後，離開時笑容滿面地對媒體揮手致意。華盛頓記者張文馨／攝影
外交部長吳釗燮（左）與國安會秘書長顧立雄（右）在美台高層國安對話結束後，離開時笑容滿面地對媒體揮手致意。華盛頓記者張文馨／攝影

美中進入新冷戰，國際熱議台灣成為「明日烏克蘭」。人民不願成為戰爭代理人，質疑美國對台政策，蔡政府極力撲滅疑美論聲浪；諷刺的是，日前美國智庫發布研究報告「台灣淪陷後的世界」，這是五角大廈贊助的課題。美國已籌謀「最壞打算」，蔡政府卻還壓著人民的頭埋在沙裡。

美國國安部門委託兵推、研議台灣淪陷後的因應方案，都基於一個假設：中共必然動武，而且時不我待。這是既定事實，抑或認知作戰，台灣必須謹慎因應，萬不能成為實現假設的工具。拜登政府基於國家利益思考「台灣淪陷後」，但台灣執政者的責任是設法不讓「淪陷」成真，疑美與疑中一般，都是國安政策思辯的必要過程，不該偏廢。

國安高層日前赴美，顧立雄與吳釗燮走進AIT總部前燦笑揮手，大內宣鼓吹台美關係大躍進。但蔡政府早就說「台美關係史上最好」，台灣旅行法通過五年，美方偏偏在北京高規接待國民黨副主席夏立言之後，才讓我方官員「擺拍」走進大華府。若非美中升高對抗、中共對台伸出橄欖枝，拜登政府會讓顧吳二人招搖現身？

俄烏開戰以來，美方將中國形塑成俄國2.0，推動亞太版北約。中國在歐戰週年推動俄烏和談，在此之前釋出兩岸對話善意，都在抗衡美國。人民大會堂、釣魚台國賓館的高規國共對話，北京藉人民福祉之名，釋出不想打仗、恢復兩岸大交流的訊號。蔡政府譏諷這是統戰，但相比之下，白宮隔著波多馬克河在華府外圍對台認知作戰，連尊重民意都談不上。

國安高層走進AIT總部七小時，返台後滿嘴「不便說明」。美方官員事後說法不脫履行台灣關係法等標準答案，倒是透過外媒獨家透露增派部隊駐台，訓練不對稱作戰。夏立言尚且向陸方直言台灣人民對軍事威脅不安與不想打仗，代表公權力的顧吳二人可有向美方說明避戰對話的新民意？

蔡政府批大陸分化我方朝野，但美國朝野惡鬥利用台灣挑釁中國，險惡不下北京。民主黨政府挺台國安團隊走秀大華府，蔡政府卻配合共和黨議員蓋拉格搶先密訪台灣，眾院中國委員會主席蓋拉格返美接受華郵獨家專訪，與AIT友台大秀分庭抗禮。蔡政府玩兩手，只想把美國挺台的氣球吹飽壓過疑美論，卻讓人民看到美國朝野都急著送台灣上戰場。

蓋拉格面見正副總統與國安團隊，心得是武裝台灣的迫切性。是誰讓他以為台灣和烏克蘭一樣只想儘快拿到武器？蔡政府刻意不安排蓋拉格與在野黨會面，製造全民不惜一戰的假象，配合美國炒作反中換取選票，代價卻是讓國際相信台灣準備好作下一個烏克蘭。

美國加緊部署台灣戰力，連台灣淪陷的可能性都放在政策考量中，蔡政府不願誠實對美說明避戰的新民意，還急著撲疑美論，這證明執政團隊已淪為美國治台的代理人。

美國 國安 北京

延伸閱讀

俄烏戰爭週年 蔡總統：支持烏克蘭就是支持民主自由

美眾院中國委員會28日首場聽證會 聚焦中共威脅

【重磅快評】美議員在台行使職權 蔡心中還有主權嗎？

美眾院中國委員會主席蓋拉格秘密訪台 邱臣遠：沒有拒絕理由

相關新聞

陳建仁首度備詢 挨轟三缺內閣

行政院長陳建仁昨天首度赴立法院施政報告並備質詢，由於近期台灣面臨缺蛋、缺水、缺藥，朝野立委質詢大多聚焦民生經濟議題，國民...

陳建仁施政報告「言必稱總統」 林濁水：當閣揆連樣子都不裝一下？

昨天是行政院長陳建仁首次到立法院進行施政報告。民進黨前立委林濁水今天臉書表示，陳建仁是最特別的閣揆，第一次施政報告，賣力...

二二八致詞釋善意？蔣萬安：坦然面對希望能撫平傷痕

北市府昨公開112年台北市二二八事件76周年紀念會儀式流程，邀請馬英九前總統到現場致詞，接著是市長蔣萬安致詞。蔣萬安上午...

【重磅快評】美軍研議「台灣淪陷」 蔡政府卻不容疑美

美中進入新冷戰，國際熱議台灣成為「明日烏克蘭」。人民不願成為戰爭代理人，質疑美國對台政策，蔡政府極力撲滅疑美論聲浪；諷刺...

台南市清除全市中正堂、中山堂銜牌名稱 國民黨這樣看

台南市府清查里或社區活動中心上面還掛有「中山堂」或「中正堂」的名稱，陸續雇工移除中，全市目前有1間掛有中山堂，30間掛有...

王金平與郭台銘新春聯名紅包 饒慶鈴轉贈台東義消

台東縣義勇消防總隊昨晚辦理「112年義消總隊新春聯誼餐會」，縣長饒慶鈴出席頒發各項獎狀、獎牌及獎助學金，其中也轉贈中華民...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦