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國台辦拉攏國民黨？朱立倫：對話交流避戰 民進黨不要扣帽子

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
朱立倫表示，全世界避免戰爭、促進和平，都是透過對話交流，國民黨努力對話交流、堅定捍衛中華民國、也堅定維護民主自由和兩岸和平，「民進黨也應秉持此目標」，不必彼此扣帽子。記者林俊良／攝影
朱立倫表示，全世界避免戰爭、促進和平，都是透過對話交流，國民黨努力對話交流、堅定捍衛中華民國、也堅定維護民主自由和兩岸和平，「民進黨也應秉持此目標」，不必彼此扣帽子。記者林俊良／攝影

中國國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，「九二共識」與「一國兩制」是兩個概念，有記者今問國民黨主席朱立倫，國台辦是否意圖拉攏國民黨？朱立倫表示，全世界避免戰爭、促進和平，都是透過對話交流，國民黨努力對話交流、堅定捍衛中華民國、也堅定維護民主自由和兩岸和平，「民進黨也應秉持此目標」，不必彼此扣帽子。

國民黨今在台北228公園和平紀念碑前舉辦紀念活動，朱立倫出席時被問到，國台辦曾說願意在既有共同政治基礎上，與國民黨加強高層往來，是否是意圖拉攏國民黨？

朱立倫表示，呼籲台灣每一位，都應透過對話交流保障和平，以為下一代能避免戰爭衝突、維護和平為最高目標，國民黨努力對話交流、堅定捍衛中華民國 、堅定守護民主自由、堅定維護兩岸和平區域安全，「民進黨也應秉持此目標」，不必彼此扣帽子，大家努力推動、堅定立場讓民眾過好日子。

媒體也問朱立倫，國民黨台北市市議員徐巧芯昨稱，若黨內制度不公，會考慮不做政治工作，是否在「情緒勒索」？朱立倫表示，國民黨團結重於競爭，團結是最重要目標，「大我」就是希望黨好、台灣好、國家好，而不是小我而已，呼籲更努力讓黨更團結，讓台灣好、中華民國好。

對於南投立委選情，朱立倫受訪表示，民進黨展現出的選舉絕招，就是從頭到尾的惡意抹黑攻擊，他不捨國民黨候選人林明溱，從政30年來名聲好，現被抹黑、惡意扭曲造謠，攻擊的體無完膚。

朱立倫表示，用奧步攻擊抹黑，對台灣民主是好還是不好？這些民進黨主席賴清德自己要思考，為求勝不擇手段，不是台灣民主，他再次呼籲南投選民，要選在地服務、實在做事，而不是空降、惡意攻擊的人。

國民黨 朱立倫 民進黨

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