前白宮顧問籲美駐軍高雄港 許智傑：用行動打破疑美論

立法院新會期2月23日選出各委員會召集委員，在8個委員會16席應選出召委中，民進黨斬獲9席、國民黨6席、民眾黨1席。社福及衛環委員會2席召委吳玉琴、邱泰源都是民進黨籍，關鍵票是仍在坐月子的民眾黨立委吳欣盈現身投票給邱泰源；民眾黨籍召委張其祿在其所屬的教育及文化委員會，則是在藍、綠立委環伺中僅有的「白色力量」，在民進黨奧援下，依抽籤結果出任召委。

2023-02-25 13:04