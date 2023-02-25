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前白宮顧問籲美駐軍高雄港 許智傑：用行動打破疑美論
前白宮國安顧問波頓（John Bolton）肯定美軍將增加派駐台灣人數的決定，更提議讓美軍艦艇停靠高雄港，並將台灣納入東亞集體防禦組織。民進黨立委許智傑今天表示，台美今年短短幾個月就有許多歷史性的突破，包含外交、軍事成績豐碩，美方用行動打破疑美論。
針對美軍將增加派駐台灣人數的決定，波頓給予肯定，更建議讓美軍艦艇停靠高雄港，並將台灣納入東亞集體防禦組織，他重申對台戰略模糊時代已經結束，美國應正式外交承認台灣。
許智傑表示，美國從前總統川普到拜登總統通過諸多友台法案，接下來有集大成者之稱的台灣政策法，更是重中之重，都是奠定台美建交的重要基石，很期待今年美國眾議長麥卡錫有機會訪台、蔡英文總統有機會訪華府國會演說，深化雙方的交流，讓台灣成為美國在亞洲最重要的盟友。
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