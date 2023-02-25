228事件76周年 朱立倫：記取傷痛、推動社會和諧

228事件76周年將至，國民黨今在台北228公園和平紀念碑前舉辦紀念活動。國民黨主席朱立倫致詞及受訪時表示，對於228事件所帶來的傷痛，應一代一代記取及傳承，讓社會更和諧，因此和平紀念日非常有意義，不論族群或個人，要用愛心推動社會和諧、重視兩岸及世界和平。

朱立倫今率國民黨黨務主管們，與台北市、新北市228總會理事長及228受難者家屬一起舉辦紀念活動，台北市文化局長蔡詩萍也到場，朱立倫致詞時全程用台語，並默哀、獻花致意。

朱立倫表示，他過去在桃園市及新北市擔任市長時，每年舉辦並參加和平紀念日活動，一起關懷家屬和受難者，也應透過紀念日讓全民了解和平的重要，社會才能和諧進步。

朱立倫也指出，和平紀念日同時也是重要教育，讓新一代了解其中意義，「不是政治目的，是真正教育、文化目的」，因此他認為不只政府要辦紀念日，社會也要辦，國民黨也堅持目標，讓大家重視紀念日意義，希望每個政黨都共同重視和平，一起保護國家，讓民主自由永遠在台灣、中華民國能推動。

有記者問到，台北市長蔣萬安在228紀年日活動仍被放大檢視。朱立倫則表示，蔣萬安在台是事件後第四、第五代，台灣一代接一代，大家都是一份子，共同希望社會更和諧。

而蔣萬安重視且推動和平紀念日認真努力，相信當市長當然更重視，和平紀念日屬於全體台灣人，「絕對不是屬於個人或是哪一個政黨」，大家一起以愛心、和諧和和平來推動，共同讓社會更好。 228事件76周年將至，國民黨今在台北228公園和平紀念碑前舉辦紀念活動，國民黨主席朱立倫獻花致意。圖／國民黨提供 228事件76周年將至，國民黨今在台北228公園和平紀念碑前舉辦紀念活動，國民黨主席朱立倫致詞。記者程遠述／攝影 228事件76周年將至，國民黨今在台北228公園和平紀念碑前舉辦紀念活動，國民黨主席朱立倫向228事件家屬致意。記者程遠述／攝影