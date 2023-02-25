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台日協秘書長周學佑 將接任駐日副代表

中央社／ 記者黃雅詩台北25日電

外交部駐日人事調整，台灣日本關係協會秘書長周學佑將接任駐日副代表，駐大阪辦事處處長將由駐日代表處副參事洪英傑接任。

台日協秘書長遺缺，將由原兼任台日協副秘書長的外交部亞太司副司長范振國兼任。

外交部近日報請行政院核定，駐日副代表李世丙將輪調回部服務，由周學佑接任。此外，駐大阪辦事處處長向明德也將輪調回部，由洪英傑接任。

周學佑是職業外交官，輔大法律系學士、淡江國際事務與戰略研究所碩士，對日外交經驗豐富，曾任駐日代表處政務組長、亞太司副司長、駐札幌辦事處處長，現職為台灣日本關係協會秘書長。

日本駐台代表泉裕泰日前在日皇華誕酒會中曾強調，日台關係目前處於「最佳狀態」，他認為台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）是台灣維持現狀、確保生存所需體制，因此他將全心全力協助台灣加入CPTPP。

日本台灣交流協會昨天在臉書貼文指出，樂見台日關係是「善的循環再循環」，去年許多日本業者在台灣石斑魚遭禁時曾大力支持，其中位於福島專門養殖鮭魚的「林養魚場」，是讓石斑魚在日本市場流通的幕後大力推手。

日本台灣交流協會表示，林養魚場今天起在台北中山地下街的日本櫻花基地（SAKURA BASE），推出自家製作的「油漬煙燻若銀鮭」罐頭，分享日本養殖鮭魚的直送美味。

根據日台交協轉貼的業者現場海報指出，這是「福島縣產的食品初次進口」。日本311地震引發福島核電廠事故，對當地造成嚴重衝擊，海報內容敘述去年2月台灣解除對福島等區域的食品管制後，現在福島品牌的食品終於回到台灣市場。

日本台灣交流協會 福島 外交部

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