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與郭台銘合作挑戰2024？ 柯文哲：團結一切可團結力量

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（中）清晨挑戰騎乘自行車「一日北高」行程，出發前接受媒體訪問。記者林伯東／攝影
民眾黨主席柯文哲（中）清晨挑戰騎乘自行車「一日北高」行程，出發前接受媒體訪問。記者林伯東／攝影

外傳國民黨6月將徵召新北市長侯友宜參選2024總統，民眾黨主席柯文哲今天被問到是否跟鴻海創辦人郭台銘保有合作空間時表示，團結一切可以團結的力量，照自己的步調走就好。

郭台銘有意參與2024總統選舉，近期動作頻頻，先是因為缺蛋問題批評政府施政，之後又肯定官員努力解決，態度大轉彎，引發議論。

對此，柯文哲今天受訪表示，郭台銘就是比較關心國家事務的國民，「只是他聲量比較大，常常發表言論，這很正常啊！」就當成有人關心施政給予意見。

郭台銘積極爭取代表國民黨參選2024總統，不過，傳出國民黨將在6月徵召侯友宜參選，是否考慮跟郭台銘合作，柯文哲表示，我們團結一切可團結的力量，其他的事情照自己的步調走就好。

郭台銘 柯文哲

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