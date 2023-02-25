再挑戰1日北高衝聲量 柯文哲：一次是作秀、每年都做變傳統

剛結束白沙屯媽祖9天8夜徒步進香的民眾黨主席柯文哲，今天清晨依循往例，再度在228紀念日前夕，挑戰騎車一日北高，外界解讀是替參選2024總統衝聲量。柯文哲出發前表示，做一次是作秀，每年都做就可以變成一個傳統，希望未來台灣主要活動都能變成傳統。

柯文哲今天清晨與團隊前往關渡宮參拜，清晨6時於台北關渡宮出發，沿途依序停留新竹代天府、彰化伸港寶天宮、嘉義布袋大眾廟，預計26日中午12時20分抵達終點站高雄市立大義國中，總計長367.6公里。

對於再度挑戰一日北高，被質疑是為2024總統選舉維持聲量，柯文哲搖頭表示，不要說衝聲量，做一次是作秀，每年做就可以變成一個傳統，期許台灣主要活動都能成為傳統。

柯文哲舉例，像是一日北高約在228前後舉行，過去台北市推廣的花系列活動，也是這樣的概念，什麼時候看可以看杜鵑花季、陽明山花季或海芋季，能讓城市生活變得豐富。

台北市前副市長黃珊珊今也到場陪同柯文哲挑戰一日北高，4月初也將與柯文哲一同訪美，柯文哲說，黃珊珊只是參與其中一部分，地點好像是在紐約；至於是否為「柯珊配」起手勢，柯文哲直呼「想太多」。

黃珊珊則說，她只是幫忙連絡一些人，希望今天能完成一日北高的挑戰。