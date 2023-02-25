陳建仁言必稱總統 林濁水：當閣揆連様子都不裝一下？

昨天是行政院長陳建仁首次到立法院進行施政報告。民進黨前立委林濁水今天臉書表示，陳建仁是最特別的閣揆，第一次施政報告，賣力稱讚蔡英文總統英明，前強調施政完全在於落實總統的四項指示，後說恪守總統的「四個堅持」，「當閣揆，連様子都不必裝一下？唉，現在台灣的政治風骨就走到這個地步了」。

林濁水說，陳建仁從頭到尾總統、總統，何不由總統到立法院發表國情咨文就好，取消閣揆施政報告？「想想，再想想，不知道縱使兩蔣時代有這樣的閣揆？」

陳建仁在昨天的施政報告中，首度談及兩岸、國防議題表示，台海的和平穩定，是全球民主國家的高度共識，政府將以蔡總統所提出的「四個堅持」，堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途，必須遵循台灣人民的意志，致力維持台海和平。