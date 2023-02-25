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二二八致詞釋善意？蔣萬安：坦然面對希望能撫平傷痕

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午在動物園擔任一日保育員受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午在動物園擔任一日保育員受訪。記者楊正海／攝影

北市府昨公開112年台北市二二八事件76周年紀念會儀式流程，邀請馬英九前總統到現場致詞，接著是市長蔣萬安致詞。蔣萬安上午受訪指出，對於會不會在致詞時釋出特別的善意，求得和解？蔣萬安說，「我們都會坦然面對，希望能夠撫平傷痕」。

蔣萬安指出，希望能夠坦然的面對，而且也很謝謝文化局安排他可以跟一些受難者家屬見面，能夠聽聽他們的想法 ，當然二二八對家屬都是一個心中的傷痛，也是歷史上的一個傷痕，都會坦然面對，希望能夠撫平傷痕。

至於請馬前總統來參加？蔣萬安指出，文化局也是根據過去的慣例，都邀請馬前總統前來。媒體也提問，之前有團體因馬前總統參加所以他們不出席？這一次是特別溝通？蔣萬安說，沒有，很早文化局就有在規畫跟安排，希望讓這一場紀念會，能夠依照過去的方式，能夠撫慰家屬的心情。

蔣萬安 馬英九 文化局

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