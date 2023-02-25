快訊

28歲名媛遭殘忍碎屍煮湯！擁億元身家疑「這原因」招殺身禍 前夫仍在逃

影／郭台銘談蛋荒 柯文哲：他是聲量比較大的國民

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
228連假第一天，民眾騎乘自行車進行「一日北高」挑戰，清晨從台北關渡宮出發。記者林伯東／攝影
228連假第一天，民眾騎乘自行車進行「一日北高」挑戰，清晨從台北關渡宮出發。記者林伯東／攝影

228連假第一天，民眾黨主席柯文哲清晨挑戰騎乘自行車「一日北高」行程，一大早先到關渡宮進行參拜，才前往集合地點進行相關準備。而在出發前，柯文哲與台北市前副市長黃珊珊接受媒體訪問，被問到近日連續參與白沙屯媽祖進香、自行車一日北高等行程，是否是為了2024總統大選衝聲量？對此柯文哲則否認，並表示有些事情「只做一次叫作秀，每年做它，就可以變成一個傳統。」

對於郭台銘於臉書發文針對「缺蛋」議題，抨擊民進黨政府。柯文哲直言郭台銘就是一個比較關心國家事務的國民，「只是他聲量比較大，就常常發表言論」。被問是否考慮跟郭董合作2024？柯文哲僅表示，要團結一切可團結之力量，照自己的步調去走就好。

民眾黨主席柯文哲（中）清晨挑戰騎乘自行車「一日北高」行程，出發前接受媒體訪問。記者林伯東／攝影
民眾黨主席柯文哲（中）清晨挑戰騎乘自行車「一日北高」行程，出發前接受媒體訪問。記者林伯東／攝影
民眾黨主席柯文哲騎乘自行車進行「一日北高」挑戰，清晨從台北關渡宮出發。記者林伯東／攝影
民眾黨主席柯文哲騎乘自行車進行「一日北高」挑戰，清晨從台北關渡宮出發。記者林伯東／攝影

柯文哲 白沙屯媽祖 自行車

延伸閱讀

完成9天8夜白沙屯媽祖徒步進香 柯文哲再曝「新挑戰」

郭台銘是否為林明溱助選？朱立倫：沒聽過傳言但歡迎

農委會將進口500萬顆雞蛋 郭台銘：苦民所苦、果決行動

農委會將進口澳洲500萬蛋 郭台銘改讚內閣：苦民所苦

相關新聞

陳建仁首度備詢 挨轟三缺內閣

行政院長陳建仁昨天首度赴立法院施政報告並備質詢，由於近期台灣面臨缺蛋、缺水、缺藥，朝野立委質詢大多聚焦民生經濟議題，國民...

觀察站／陳揆備詢頻看稿 多實問虛答

行政院長陳建仁昨首度到立法院施政報告並備質詢，「大仁哥」備詢初登場，問答過程平和，和時常與立委「吵架」的前任閣揆蘇貞昌相...

陳宗彥跨局處喬事 1小時就OK

行政院前發言人陳宗彥遭爆十一年前接受業者性招待，民眾黨立委陳琬惠昨再揭新事證，她公布一份二○一三年，陳宗彥向業者王孝瑋說...

影／郭台銘談蛋荒 柯文哲：聲量比較大的國民

228連假第一天，民眾黨主席柯文哲清晨挑戰騎乘自行車「一日北高」行程，一大早先到關渡宮進行參拜，才前往集合地點進行相關準...

【總編開箱】賴清德改革3箭 迴力鏢射自己 遇陳宗彥案全毀了

接連幾周，新上任的民進黨主席賴清德大刀闊斧，展開黨內改革，讓各界充滿期待。不過，突如其來的行政院前發言人陳宗彥喝花酒案，牽連到賴清德主政的台南市政府，案情不知伊于胡底，對賴清德的總統路是一大考驗。

蔡出席APEC領袖會議？吳釗燮：努力中

台美國安高層會議廿一日在美國進行，對於蔡英文總統今年是否造訪華府，外交部長吳釗燮昨在立法院備詢時表示，「委員過慮了」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦