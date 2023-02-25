影／郭台銘談蛋荒 柯文哲：他是聲量比較大的國民
228連假第一天，民眾黨主席柯文哲清晨挑戰騎乘自行車「一日北高」行程，一大早先到關渡宮進行參拜，才前往集合地點進行相關準備。而在出發前，柯文哲與台北市前副市長黃珊珊接受媒體訪問，被問到近日連續參與白沙屯媽祖進香、自行車一日北高等行程，是否是為了2024總統大選衝聲量？對此柯文哲則否認，並表示有些事情「只做一次叫作秀，每年做它，就可以變成一個傳統。」
對於郭台銘於臉書發文針對「缺蛋」議題，抨擊民進黨政府。柯文哲直言郭台銘就是一個比較關心國家事務的國民，「只是他聲量比較大，就常常發表言論」。被問是否考慮跟郭董合作2024？柯文哲僅表示，要團結一切可團結之力量，照自己的步調去走就好。
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