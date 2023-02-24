南投立委補選藍綠纏鬥 民眾黨主委公開力挺林明溱

南投立委補選，國民黨候選人林明溱一度陷入苦戰，但國民黨中央大力加持、縣長許淑華奧援下穩住陣腳，民眾黨南投縣黨部主委、縣議員簡千翔也公開力挺林明溱，抨擊民進黨持續以負面手法抹黑，但林明溱執政深獲人心，能夠吸引「藍白合」就是最佳肯定。

簡千翔在2月23日晚間在南投營北活動中心舉辦座談會，他說，當初疫情爆發時，大家需要口罩得去排隊，需要快篩也得排隊，排隊排到很生氣，現在最糟糕的是沒有蛋，大家還是得去排隊，民進黨執政，我們南投人根本不要。

簡千翔41歲，是民眾黨南投縣黨部主委，他出面力挺林明溱，「藍白合」讓地方高度關注。國民黨發言人林家興認為，民進黨候選人蔡培慧聽命黨意、不斷以負面手法攻擊對手，南投鄉親看不下去，會力挺在地深耕、真正付出的候選人。

他強調，林明溱是老縣長，「雖然說我是民眾黨的，我不是國民黨黨員，甚至我是民眾黨南投縣黨部主委，但是我要拜託大家，3月4號，讓一個愛南投的人來當選！」

林明溱在南投打拚三十年，從省府職務及集集鎮長做起，推動國道三號南雲交流道、南投交流道等多項交通建設，並為縣府減負還債，榮獲南投首位「五星縣長」殊榮，讓南投成為觀光大城。

簡千翔公開力挺林明溱，也讓林明溱陣營士氣大振，林家興表示，相信南投鄉親一定會秉持正義與善良，投給一位最值得託付的候選人。