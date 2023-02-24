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民進黨：堅持和平反戰 嚴正譴責俄羅斯持續攻打烏克蘭

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發出新聞稿力挺烏克蘭。本報系資料照
民進黨發出新聞稿力挺烏克蘭。本報系資料照

針對俄羅斯於一年前違反「聯合國憲章」，對烏克蘭發動武力攻擊，一年來造成無數人民死傷，民進黨國際部主任兼發言人謝佩芬今天重申，民進黨嚴正譴責俄羅斯對烏克蘭的戰爭行為。

謝佩芬表示，和平是人類共同追求的文明價值與目標，俄羅斯應正視國際社會的呼籲，停止對烏克蘭的武力侵略，在戰爭裡，沒有人是贏家，盼望俄羅斯當局不要與全世界為敵。

謝佩芬表示，自由、和平是民主國家共同守護的價值，當愛好和平的民主國家受到他國的非法武力入侵時，民進黨有責任與民主國家站在同一陣線。

謝佩芬進一步表示，對烏克蘭民眾的遭遇深感同情，也深深佩服他們保衛國家的勇氣與決心。過去一年來，台灣政府與民間透過捐贈善款與物資等方式，支持烏克蘭。未來，民進黨仍然會與勇敢的烏克蘭人民站在一起，並與民主陣營的成員更緊密合作，一起共同守護自由與和平。

烏克蘭 俄羅斯 民進黨

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