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美國務卿布林肯指台海衝突非中國內政問題 外交部致謝

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
美國國務卿布林肯。美聯社
美國國務卿布林肯。美聯社

美國國務卿布林肯23日受邀出席線上活動「俄烏戰爭：一年之後」（Russia’s War on Ukraine: One Year Later），他在會中直指，台海問題不是中國說的「內政問題」，全球每天有超過50%的貨櫃運輸通過台灣海峽，全球日常用品所需的半導體絕大部分由台灣生產，若台灣面臨中國侵略危機，也會對全球各國經濟帶來災難性後果。

外交部今透過新聞稿表示，布林肯明確指出「台海衝突並非中國內政問題」，戳破中方一貫的宣傳謬論；中國長期以來不斷在國際場域散播虛構的「一中原則」，粉飾其挑釁行徑、破壞現狀的企圖，並為其武力侵台尋找合理性，惡行歷歷在目。

外交部重申，中華民國台灣從來不是中華人民共和國的一部分，中華人民共和國從未統治過台灣，這是長年以來存在於台海兩岸的歷史事實與現狀；台海和平穩定攸關全球局勢，不是中國內政問題，不容許中方片面破壞。

台海 布林肯 外交部

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