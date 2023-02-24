傳蔡總統將訪美 楊永明提「十個問題」：台海危機增溫怎因應？

近來傳出蔡英文總統可能訪美，國安會前副秘書長楊永明今天在臉書點名，國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮，他提了十個問題，問兩顧立雄、吳釗燮兩人，蔡總統訪美真能對台美關係有進步？或也可能影響台海安全，若台海危機增溫，方案又是什麼？

楊永明說，蔡總統近期訪問美國傳言甚囂塵上，他認為，此趟訪美的顧立雄與吳釗燮應該明確回應，蔡英文總統是否會訪問美國？真能去康乃爾大學訪問？是否在爭取蔡總統前往美國會演講？更重要的是，這些是否真能強化台美關係？會不會影響兩岸關係與台海安全？如果台海危機增溫，因應方案為何？

楊永明說，在美國與日本智庫相繼兵推台海戰爭都只能慘勝之際，美國媒體說美國已規畫要把駐台美軍顧問增加4倍，從30人增加到100多人。「請問請問顧立雄與吳釗燮，這代表的是台美軍事合作？還是美國已經在計畫「軍事保台」？」

他說，據聞這些軍事顧問主要針對特種部隊、陸戰隊、國民兵的不對稱作戰訓練，也就是加強城鎮戰與巷戰的訓練嗎？則對台灣的陸海空軍主力部隊是否能提供足夠的訓練與建議呢？

楊永明說，更別說，美國記者在提出「毀台論」之後，又放話表示「台灣政府在鼓動台灣人民讓台灣成為美中兩大核武國的軍事衝突點」，姑且不論記者的背景立場為何，顧立雄與吳釗燮難道不該責成駐美代表處詢問該記者的消息來源與意見，而只以「認知作戰」四個字來搪塞國人的質疑嗎？

楊永明說，日前顧立雄和吳釗燮所拜訪的AIT雖號稱位於華盛頓總部，實際的地點其實是位在維吉尼亞州羅斯林（Rosslyn）一座橋旁邊的辦公大樓裡——不算真正「拜訪首府華盛頓」，正顯示台美在政治外交關係的複雜性。

楊永明說，許多事情並非只有表面意義，需要真正的國安專家透析強國間競爭的細微動作，才不會讓政府下了錯誤的決策，大部分的民眾也被蒙在鼓裡，卻不知道有些為政治利益的決策，為全台灣人的安全帶來傷害，「不要以為穿上球衣就是美國隊」。