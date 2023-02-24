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網傳北部空域現「不明氣球」 空軍司令部證實了

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南韓外交部長朴振反對中國改變台海現狀 外交部予肯定

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
南韓外長朴振。（法新社）
南韓外長朴振。（法新社）

南韓外交部長朴振22日受訪時表示，台海和平穩定對韓半島和平穩定至為重要，反對中國以武力單方面改變台海現狀；我外交部今表示，對朴振發言表示肯定與誠摯歡迎。

外交部今透過新聞稿指出，南韓政府自2021年5月美韓元首峰會以來，已經多次在國際場合公開提及維護台海和平穩定的重要性，中國2022年8月在台灣周邊海空域進行大規模實彈軍演時，南韓及多個理念相近國家，都強調台海和平穩定的重要性。

外交部表示，美國總統拜登、日本首相岸田文雄與南韓尹錫悅大統領上年11月13日出席第17屆東亞峰會時，聯合重申維持台海和平穩定是國際社會安全繁榮不可或缺的要素。

外交部指，同月28日尹錫悅接受路透社專訪時也提及，台海緊張情勢時，南韓「堅決反對任何單方面改變現狀的企圖」；台灣與南韓同屬印太社群重要成員，同受獨裁政權武力威脅。

外交部表示，當前威權國家公然挑戰國際秩序及破壞區域和平穩定之際，台灣樂願與理念相近國家緊密合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，對抗威權體制的脅迫，維護台海、韓半島及印太區域的和平、穩定與繁榮。

台海 外交部 南韓

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