山東師生冤獄、海軍反共訓練營「白色恐怖」案 將上網平反

228事件周年前夕，法務部表示，自承接平復威權統治時期司法不法及行政不法案件工作迄今，已平復「山東流亡師生冤獄案」、「海軍反共先鋒訓練營案」等420位受難者案件，首波平復名單將公告在行政院公報與法務部官網上。

據了解，「山東流亡師生冤獄案」發生於1949年國共內戰時，其時，國家強徵中學生為兵，張敏之、鄒鑑和5名師生被視為匪諜遭到槍決。

另一件「海軍反共先鋒訓練營案」發生1949年至1954年，時任海軍總司令桂永清中將下令拘捕上千名海軍官兵，以歸俘或思想不純正為由移送到「反共先鋒營」進行思想改造。

法務部表示，承接轉型正義業務後，即積極清查相關案件，依不同的補、賠償法令依據，調閱相關檔案卷宗，逐案審視判決書、案卡、紀錄表後，確認受難者姓名以及其所受不法裁判、處分或事實行為，送由「平復威權統治時期司法不法及行政不法審查會」審查。

法務部表示，首波將公告的案件，來源主要是曾依「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」予以補償者，即「白色恐怖」時期案件，較大宗案件有「山東流亡師生冤獄案」、「海軍反共先鋒訓練營案」等。

法務部說，有關案件均依促轉條例視為不法，處分視為撤銷，後續將移請權責機關儘速塗銷這些政治受難者前科紀錄，具體實踐轉型正義。