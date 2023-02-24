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影／揭威權打手 范雲：應列入選舉公報由選民決定

聯合報／ 記者陳聖文黃純益龔盈全陳筠青賴韻如／台北即時報導
民進黨籍立委范雲今(24)日召開「揭露威權打手：真相才能帶領國家轉型正義工程持續前進」記者會，主張修改選罷法，讓選舉公報納入候選人威權時期，做為加害人及共犯的紀錄，讓真相帶領轉型正義工程持續前進。記者陳正興／攝影
民進黨籍立委范雲今(24)日召開「揭露威權打手：真相才能帶領國家轉型正義工程持續前進」記者會，主張修改選罷法，讓選舉公報納入候選人威權時期，做為加害人及共犯的紀錄，讓真相帶領轉型正義工程持續前進。記者陳正興／攝影

民進黨籍立委范雲今(24)日召開「揭露威權打手：真相才能帶領國家轉型正義工程持續前進」記者會，主張修改選罷法，讓選舉公報納入候選人威權時期，做為加害人及共犯的紀錄。要求政治檔案條例應修法儘速通過，解開檔案保密與遮蔽。

范雲表示，228受害者家屬林義雄先生已經82歲，他卻還是不知道43年前是誰殺害他的母親跟女兒，因為情治單位到現在還是以國安為理由，對當年的政治檔案進行遮蔽。台灣是經歷世界上最長戒嚴時期的民主國家， 轉型正義能夠讓社會真正和解，不再猜測誰是加害人，只有知道真相，才有真正的和解、團結，也才能鞏固我們的民主。范雲說，個人感到非常遺憾，民間朋友努力這麼久，轉型正義雖有一些進展，但仍有最重大的遺憾，就是只見無數的受害人，卻沒有一個加害人。

范雲提出兩項訴求，其一是將威權時期的真相全面公開，政治檔案資訊不該繼續遮掩，政治檔案條例應該修法儘速通過，解開檔案保密與遮蔽的緊箍咒。另一個訴求是，公職人員在威權時期，若有侵害人權的紀錄應該被揭露。范雲主張修改選罷法，讓選舉公報納入候選人威權時期做為加害人及共犯的紀錄，結果交由選民決定，目的不是追殺，而是真相跟和解。

范雲指出，在促轉會結案報告中提到，將加害者的定義明訂為8種樣態，殺人、酷刑或非人道待遇、強迫失蹤、禁止出國或禁止返國、不法裁判、非法拘禁、非法剝奪財產、對人民之思想、言論、生活及行動進行監視、監聽、跟蹤、資料蒐集及記錄等監控行為。揭露是讓加害人浮出檯面的第一步，過去威權國家的暴行已是台灣人集體記憶的一部分，這些集體記憶不會因為遮掩而消逝，反而會讓信任跟和解遲遲無法到來。

范雲 轉型正義

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