北市公布228紀念會儀式流程 馬英九、蔣萬安先後致詞

北市府下午公開112年台北市二二八事件76周年紀念會儀式流程，文化局長蔡詩萍指出，當天馬英九前總統會來現場致詞，接著是蔣萬安致詞，結束後馬、蔣跟所有的家屬，再有一個獻花的儀式，市府的基調是誠懇、謙卑、肅穆，儀式約半小時完成。

蔡詩萍指出，蔣萬安市長上任以來對二二八的態度，一貫的是很謙卑、很誠懇的去面對這議題，也跟過去的幾位市長，包括李登輝前總統、馬英九前總統一樣，基本上是遵循傳統的基調原則，來辦這次二二八紀念活動。

據市府公布流程，當天有獻樂、全體默哀，由二二八家屬何忠謀獻樂帶領全體出席者起立默哀祝禱1分鐘，接著獻花、家屬代表王添灯曾外孫王貫宇、廖進平孫廖繼斌致詞，還有馬英九、蔣萬安致詞，禮成後由工作人員引導來賓及民眾自由獻花。

對於先前和二二八的家屬見面，家屬所提意見和府方的配合？蔡詩萍坦言，有，這無可厚非，一定有，不同的家屬當然有不同的期望，所有的家屬都會跟蔣市長說76年前的二二八事件是台灣重要的歷史事件，也造成了後來台灣社會發展很大的陰影跟壓力，他們都一再地提醒蔣萬安要記取這個教訓，這一點蔣萬安其實一直很感受很深。

另外，也有一些家屬期望蔣萬安在台北市長的權責範圍內，是不是還能夠再多一點照顧二二八家屬，或者是在史料的發掘上，可以再讓家屬親人得到史料的證明，比如說他們的親人消失了？消失以後到底是去哪裡，或者過程中有沒有得到一個公平的平反，他們希望市長要花一點時間去了解。

蔡詩萍說，不過這部分有很多是中央的史料研究，台北市當然也會希望二二八基金會或者是紀念館、北市文化局盡可能多提供，跟學術界合作，能否再發掘一些，關於台北市的二二八史料，這大概都是家屬們對於市長很大的期待。

蔡詩萍表示，也有一部分家屬把蔣萬安當成晚輩，跟他講說已經76年了，希望能夠走過這些傷痕，希望市長能夠更加努力，以一個年輕市長的角色，在市政上有一些作為，也很多二二八家屬是用市民的角度，對他有期望，這讓市長感動。

北市副祕書長王秋冬表示，228當天東京有一場永續發展會議，東京都知事邀請市長出席，這對台北市政府來講是一個重要的會議，但是蔣市長為了要能夠來參與這個二二八的追思紀念活動，特別請副市長李四川帶隊到日本參加會議，代表對二二八紀念日的重視。

至於有一些團體不滿，會分開辦紀念會，蔣萬安是否也會去？王秋冬說，台灣是一個多元的社會，台北當然也是，二二八的紀念活動全國都有，多一處辦其實並不是壞事，但台北市辦的，是市府的誠意，北市府會辦好。