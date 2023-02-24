行政院核定 4月1日到6月30日延續免徵「黃小玉」營業稅

為穩定物價，行政院代理發言人羅秉成今天宣布，今年4月1日起至6月30日止，延續免徵進口黃豆、小麥及玉米營業稅。此外，也繼續機動調降汽油、柴油與卜特蘭一型水泥3項貨物稅應徵稅額，並繼續機動調降牛肉、奶粉、奶油及小麥等22項關稅稅率。

羅秉成表示，為避免國際進口大宗商品及原物料價格波動影響國內民生經濟，政府自2021年12月啟動第1波稅負減徵措施，迄今已採行6波至今年3月底。

羅秉成表示，雖自去年下半年起，政府的稅負減徵措施有顯有成效，國際黃豆、小麥、玉米等進口價格已自高檔逐步回跌，不過由於俄烏戰爭的影響仍在，相關進口物資價格仍相對偏高，為持續紓緩大宗物資價格偏高壓力，減輕國內廠商營運成本負擔，確保民生經濟穩定，行政院於本月22日已核定，自今年4月1日起至6月30日止，延續免徵進口黃豆、小麥及玉米營業稅。

此外，也繼續機動調降汽油、柴油與卜特蘭一型水泥3項貨物稅應徵稅額，並繼續機動調降牛肉、奶粉、奶油及小麥等22項關稅稅率。