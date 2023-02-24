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行政院核定 4月1日到6月30日延續免徵「黃小玉」營業稅
為穩定物價，行政院代理發言人羅秉成今天宣布，今年4月1日起至6月30日止，延續免徵進口黃豆、小麥及玉米營業稅。此外，也繼續機動調降汽油、柴油與卜特蘭一型水泥3項貨物稅應徵稅額，並繼續機動調降牛肉、奶粉、奶油及小麥等22項關稅稅率。
羅秉成表示，為避免國際進口大宗商品及原物料價格波動影響國內民生經濟，政府自2021年12月啟動第1波稅負減徵措施，迄今已採行6波至今年3月底。
羅秉成表示，雖自去年下半年起，政府的稅負減徵措施有顯有成效，國際黃豆、小麥、玉米等進口價格已自高檔逐步回跌，不過由於俄烏戰爭的影響仍在，相關進口物資價格仍相對偏高，為持續紓緩大宗物資價格偏高壓力，減輕國內廠商營運成本負擔，確保民生經濟穩定，行政院於本月22日已核定，自今年4月1日起至6月30日止，延續免徵進口黃豆、小麥及玉米營業稅。
此外，也繼續機動調降汽油、柴油與卜特蘭一型水泥3項貨物稅應徵稅額，並繼續機動調降牛肉、奶粉、奶油及小麥等22項關稅稅率。
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