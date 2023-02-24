立委陳琬惠質詢物價上漲 陳吉仲指「高點已過」：現在穩定回穩

行政院長陳建仁今天到立法院報告施政方針並備詢，民眾黨立委陳琬惠指2022年「漲字」全民有感，質詢相關民生議題。農委會主委陳吉仲表示，今年黃豆玉米小麥的期貨都有掌控，「高點已經過了」現在穩定回穩，只要今年原物料大宗進口沒有再回漲，國內飼料成本就不會再上漲。

陳吉仲補充，若院方再把營業稅減免的話，一公升可以再省一塊錢，如此一來後續食物物價就會更平穩。

陳琬惠質詢，最近很多店家都漲，連手搖飲都漲，問陳建仁怎麼看？陳建仁回答，物價上漲是全球通膨，加上物資供應鏈問題所致，相對歐盟和美國鄰近亞洲地區，通膨和物價上漲情況相對穩定，今年消費者指數增加到3.0，物價穩定確實要加強。

陳琬惠詢問，去年二月前行政長蘇貞昌為舒緩通膨和外食族成本壓力，曾召開物價和金融穩定議題會議，提出六大穩定物價措施，問目前執行情況為何？國發會主委龔明鑫回答，審議會正在審議，包括原物料稅負、哄抬囤積、營造原物料穩定、農產品物價穩定等部分，還有國營事業的評價專區，這些部分都會持續。

龔明鑫說，院長召開物價平議會議時，也建議需要院長拍板大型物資進口關稅、物價稅等可以再延續的部分，很快就可以做出可能可以延續的決定。

陳建仁指，因為國際通膨關係，物資供應鏈阻斷，所以全球物價都有上漲趨勢，會妥善加以監控，主要在食物類，如何讓農委會在食物增產方面繼續努力，讓物價得到好的控制。