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監委對林宅血案破案抱一絲希望 直言「這證據」是關鍵

著軍服簽投降承諾書 陸軍上校月收4萬內應費淪共諜判7年6月

衛環召委民進黨全拿下 藍委憂為監督疫苗採購亂象設障礙

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院衛環委選會今天舉行召委選舉，國民黨立委林為洲（左二）以一票之差落敗，由民進黨立委吳玉琴（左四）與邱泰源當選。記者潘俊宏／攝影
立法院衛環委選會今天舉行召委選舉，國民黨立委林為洲（左二）以一票之差落敗，由民進黨立委吳玉琴（左四）與邱泰源當選。記者潘俊宏／攝影

立法院新會期昨天改選8個常設委員會召委，衛環委員會2席召委在綠白合作下，由民進黨全拿下。國民黨憂，對日後追查疫苗弊案恐困難重重。國民黨立委賴士葆更批，監察院怠惰失職，縱容行政機關的濫權與攬權，令人感到悲哀。

賴士葆指出，民進黨昨天傾全力之力拿下衛環召委，讓在野黨想要監督查明疫苗採購及高端等亂象和弊端設下柵欄障礙，令人扼腕，這是民主政治另類狡詐。更令人感到悲哀的是監督機關的自我矮化和沉淪，監察院怠惰失職，縱容行政機關的濫權與攬權，孰令致之？

賴士葆表示，監察院是獨立機關，根據憲法必須提名超越黨派的公正人士，但蔡英文提名的人選幾乎都是相同意識形態的親綠人士，以致於監察院的分際與功能全然淪喪。

他說，防疫期間，當監委想調查3+11和疫苗採購的決策，前閣揆蘇貞昌表示防疫工作辛苦，要被調查，不厚道也不公平，於是所有調查喊停。監察院本該監督行政機關卻淪為行政院下屬的監督局，因此疫苗採購的過程就冠冕堂皇的被封存30年，官員護航高端所衍生的後果不了了之。

賴士葆也說，回首2020年7月16日，為抗議陳菊擔任監察院長的不當提名，在野黨抗議過程，他被打得頭破血流，那是刻骨銘心的記憶，付上血淚斑斑的代價，遺憾沒有辦法阻止深綠背景、極不適任的陳菊出任監察院長。此後所有對行政機關的包庇護航都在意料之中，看到全面執政的蔡政府任令監察機關無法整飭官箴、澄清吏治更讓人痛心疾首。

民進黨 國民黨 賴士葆 疫苗

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