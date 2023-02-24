吳思瑤質詢請大仁哥「say yes吧」 陳建仁笑回「Yes」

民進黨立委吳思瑤今下午在院會總質詢，以烏克蘭經驗為例，指「文化是最好的國防」，要求內閣全力支持文化部帶頭、外交部協力來爭取進入UNESCO聯合國教科文組織，讓台灣遺產成為世界遺產。

吳思瑤表示，世界文化遺產去年已經邁入第五十年，1972年透過保護世界文化自然遺產公約，目前有194個締約國，1157個世界文化遺產，不只文化類，還有自然類等混合型，地域上來分，歐洲最多，畢竟是西方國家開始，但現在亞洲成為第二個密集的世界文化遺產集中地。

吳思瑤說，亞洲這幾年突飛猛進，中國已成為世界文化遺產全球數量第二名，1985年中國在公約批准加入後，每年都傾國家之力，平均一年申列UNESCO世界文化遺產1.5處，如今中國已有56個世界文化遺產。

吳思瑤指，這些都彰顯了中國在政治、經濟影響力外的文化話語權，對焦的不止是現在還有未來，以及人類長程的文化話語權，中國如此處心積慮在文化制霸的課題上，不僅超前部署且屢有斬獲，反問「那台灣呢？」

吳思瑤表示，世界文化遺產因為五十年最新的五大趨勢，樣樣都是「Taiwan Can Help」譬如說均衡世界遺產分佈，小國也應被指定保護，台灣就需要，包括善用數位科技能量等。

吳思瑤提到烏克蘭搶救戰火下的文化遺產，指烏克蘭總統澤倫斯基去年十月發表國際演說，呼籲UNESCO介入保護受到戰火襲擊的「黑海明珠」ODESA港口趕快申列為世界文化遺產，藉由國家國際保護免於戰火襲擊。

吳思瑤說，台灣曾有行動，申列世界文化遺產的潛力點，自然型、文化型、混合型都有準備，但政策停頓了；「成也民進黨，停也民進黨」，呼籲政府應促升、推動委員會，且一一列定。吳思瑤說，到現在有18個潛力點，但政策兩頓停頓，各停六年，非常可惜。

吳思瑤說，台灣資產法必須跟上國際，從單點保存到系統性的保存，需提升國內遺產修復觀念，用科技、數位強化遺產的韌性。她指出，文化部在前瞻建設基礎建設支持下，這幾年中央和地方共同投入200億以上，推出41個地方，66個再造歷史現場，應盤點後再出發。

吳思瑤要求重新啟動推動世界文化遺產委員會，並在非物質的文化遺產，成立一個專業委員會，請內閣一起來，結合政策方向，扣合政策戰略，她強調「文化不該是outsider」。

此議題質詢即將結束時，吳思瑤對陳揆說「大仁哥，say yes吧」，語畢，陳建仁隨即笑回「Yes」，說他覺得吳思瑤的建議很好，吳接著問文化部長史哲「ok嗎」，史哲點頭。