陳宗彥遭控接受性招待 藍監院告發籲：比照丁允恭調查

行政院前發言人陳宗彥日前遭指控接受性招待後去職、疑似有檢調吃案情形，國民黨立法院黨團今到監察院告發此案，要求監察院立案調查。國民黨立委謝衣鳳表示，陳宗彥事件發生在2013年，行政責任上，外界別以為時間過十年就無法可罰，總統府前發言人丁允恭也是因過去高雄市府不當行為遭懲戒，呼籲相關單位追究陳宗彥責任。

國民黨團今前往監察院告發陳宗彥，呼籲監察院必須有所動作，國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，呼籲調查並追究陳宗彥案的法律責任、行政責任和政治責任。

除呼籲檢調依法盡速偵辦，行政責任部分，當時台南地檢署和廉政署將陳宗彥案簽結，那麼，是否有將陳宗彥喝花酒行為，通報台南市政府？就算是沒有刑事責任，也要將喝花酒的情事，通報給市政府才對，台南地檢到底有沒有通報？還是通報給了當時的台南市長賴清德，但是賴清德沒有處理？

謝衣鳳則指出，根據「公務人員懲戒法」，陳宗彥事件發生在2013年適用於「已逾十年者，不得予以休職之懲戒…」以及「已逾五年者，不得予以減少退休、降級、減俸、罰款、記過或申誡之懲戒。」但外界不要以為，對陳宗彥案將無法可罰，因「公務員免除職務、撤職及剝奪退休，其違情節應屬重大」，現行法未設期間限制，所以，陳宗彥在台南市政府任職期間，犯下情節若屬實，就應該依法懲處。

謝衣鳳說，過去也有政府官員依此遭懲戒，例如總統府前發言人丁允恭，遭懲戒內容，就發生在他任職高雄市政府期間，監察院通過彈劾送懲戒法院審理，最後遭判撤職和停止任用三年確定。