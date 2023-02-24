陳吉仲稱冬天缺蛋是「民眾火鍋吃太多」 朱立倫：蛋頭官員要少一點

朱立倫今天在竹山為林明溱助選掃街，對於農委會主委陳吉仲日前面對國內「蛋蛋的危機」，稱冬天缺蛋是因民眾火鍋吃太多，朱立倫戲說，那夏天缺蛋會不會要怪雞蛋冰吃太多？「火鍋是無辜的，希望蛋頭官員少一點」，蛋量才能穩定一點。

朱立倫說，民進黨這次南投立委補選，想複製中二選區打擊顏寬恒那套的選戰策略，集全黨之力統統都來，用所有的抹黑招數，證明民進黨「不抹黑、不會選」，因此國民黨全黨同志這次總動員一齊來努力，立法院黨團及直轄市長都會在連假期間，專程來南投助選。

竹山是綠營友善選區，國民黨主席朱立倫上午陪同林明溱以徒步方式掃街，除赴正覺寺、三元宮參拜外，更直接走進竹山菜市場面對民眾打招呼，並大力推薦南投縣第二選區立法委員補選候選人林明溱，呼籲竹山選民的支持。

朱立倫表示，對手陣營在選前根本沒有正當的選戰策略，只有用抹黑的奧步招數，但希望民眾的眼睛是雪亮的，國民黨一定會拚到底，未來不只來到竹山，接下來要去鹿谷、集集信義，包括水里、名間、南投每一個鄉鎮都很重要，會全力催出每一票。

蔡培慧上午連跑名間、竹山社區據點，持續關懷長者，除允諾當選立委後會盡速爭取前瞻建設經費，達到南投縣「一國中學區一日照」的目標，持續打造長照零距離的友善環境；竹山鎮長陳東睦表示，蔡培慧出身偏鄉，九二一期間更是親身投入重建九年，明白地方資源欠缺，更需要蔡培慧在立法院為竹山發聲、為南投人爭取建設。