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南投立委補選／綠批林明溱出國多 藍駁：數字錯、且推農產外銷破億
南投立委補選3月4日登場，民進黨今批評國民黨候選人林明溱任南投縣長時，5年出國破百趟。國民黨則發聲明反駁表示，林明溱公務出訪是為南投拚經濟，且民進黨說林明溱去大陸84次，但由縣府自辦、並由林明溱親自出訪大陸的正確次數為14次，成功讓南投的茶葉等農產品外銷到中國大陸與世界各國、外銷破億。
國民黨文傳會主委洪孟楷表示，要問民進黨南投立委候選人蔡培慧，是不是反對為鄉親出國爭取商機？或反對把南投農產品賣到海外市場？反對爭取國際觀光客到南投觀光消費嗎？如果不反對，現卻為了選舉攻擊林明溱，就是徹底的雙重標準。
國民黨副發言人呂謦煒則指出，林明溱任縣長8年期間，由縣府自辦、並由他親自出訪大陸的正確次數為14次，民進黨不僅惡意張冠李戴，還刻意抹煞林明溱的出訪成果。
呂謦煒表示，實際上林明溱8年任期成功展銷南投茶葉等農產品49場次，直接外銷5691萬元、農產團體外銷6192萬元，外銷「破億」，出訪十幾次換來南投農民的更好生活，民進黨不僅不支持，反而還大加撻伐
呂謦煒也批評，農委會主委陳吉仲讓蛋價高漲、蛋荒難解，蔡培慧還多次找他下南投輔選，只顧自己的選情，不顧人民買不到蛋的悲情，民進黨政府上下為了選舉不務正業，只會以負面攻擊轉移焦點，無法反應民意，「又怎麼適合競選民意代表？」
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