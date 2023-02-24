快訊

監委對林宅血案破案抱一絲希望 直言「這證據」是關鍵

著軍服簽投降承諾書 陸軍上校月收4萬內應費淪共諜判7年6月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投立委補選／綠批林明溱出國多 藍駁：數字錯、且推農產外銷破億

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
民進黨今批評國民黨候選人林明溱任南投縣長時，5年出國破百趟。國民黨則發聲明反駁表示，林明溱公務出訪是為南投拚經濟，且民進黨數字有誤。圖／林明溱競選總部提供
民進黨今批評國民黨候選人林明溱任南投縣長時，5年出國破百趟。國民黨則發聲明反駁表示，林明溱公務出訪是為南投拚經濟，且民進黨數字有誤。圖／林明溱競選總部提供

南投立委補選3月4日登場，民進黨今批評國民黨候選人林明溱任南投縣長時，5年出國破百趟。國民黨則發聲明反駁表示，林明溱公務出訪是為南投拚經濟，且民進黨說林明溱去大陸84次，但由縣府自辦、並由林明溱親自出訪大陸的正確次數為14次，成功讓南投的茶葉等農產品外銷到中國大陸與世界各國、外銷破億。

國民黨文傳會主委洪孟楷表示，要問民進黨南投立委候選人蔡培慧，是不是反對為鄉親出國爭取商機？或反對把南投農產品賣到海外市場？反對爭取國際觀光客到南投觀光消費嗎？如果不反對，現卻為了選舉攻擊林明溱，就是徹底的雙重標準。

國民黨副發言人呂謦煒則指出，林明溱任縣長8年期間，由縣府自辦、並由他親自出訪大陸的正確次數為14次，民進黨不僅惡意張冠李戴，還刻意抹煞林明溱的出訪成果。

呂謦煒表示，實際上林明溱8年任期成功展銷南投茶葉等農產品49場次，直接外銷5691萬元、農產團體外銷6192萬元，外銷「破億」，出訪十幾次換來南投農民的更好生活，民進黨不僅不支持，反而還大加撻伐

呂謦煒也批評，農委會主委陳吉仲讓蛋價高漲、蛋荒難解，蔡培慧還多次找他下南投輔選，只顧自己的選情，不顧人民買不到蛋的悲情，民進黨政府上下為了選舉不務正業，只會以負面攻擊轉移焦點，無法反應民意，「又怎麼適合競選民意代表？」

南投 立委補選 林明溱 國民黨 民進黨

延伸閱讀

南投國土被畫為保育區第一類 茶農憂心生計受影響

影／5年出訪大陸84次 林明溱氣：民進黨說錯還硬拗

南投立委補選／沈夙崢回應遭按鈴申告 要求說清楚爭議

影／民進黨宣傳豪宅、黑官 林明溱控告意圖使人不當選

相關新聞

影／5年出訪大陸84次 林明溱氣：民進黨說錯還硬拗

民進黨砲轟國民黨南投立委補選候選人林明溱，南投縣長任內5年內到大陸84次，花費公帑對中共朝貢。林明溱氣憤回應，他只去大陸...

影／政院通勤月票政策 民進黨團：減碳又少壅塞

行政院拍板「中央促進公共運輸使用方案」，北區推北北基桃1200元通勤套票，30天內無限次搭乘轄內公車、客運、捷運、台鐵及...

綠批林明溱出國多 藍駁：數字錯、且推農產外銷破億

南投立委補選3月4日登場，民進黨今批評國民黨候選人林明溱任南投縣長時，5年出國破百趟。國民黨則發聲明反駁表示，林明溱公務...

美國永遠自私 政府傾力破除疑美論 也除不了民眾陰影

的確，現在有比缺蛋更重要的事。最近政府大力駁斥「疑美論」，而在台美高層互動日趨密切之際，民眾到底該不該相信美國？國民黨前立委蔡正元引述美國華府廣播節目主持人嘉蘭尼克森推文，稱白宮內有「毀滅台灣」計畫，行政院長陳建仁日前受訪表示，蔡英文總統上任以來台美關係史上最好，不要輕信謠言。 說實在的，台灣整體絕對稱不上反美，但是「疑美論」若真有上升趨勢，恐怕也不是因為少數人操作，而有其孳生的土壤所致。

影／台、紐、北歐國會聯誼會成立 共享民主價值

立委林楚茵上午在立法院舉辦「台灣與紐西蘭國會友好聯誼會」及「台灣與北歐友台四國（丹麥、芬蘭、挪威、瑞典）國會聯誼會」二會...

南投立委補選／沈夙崢回應遭按鈴申告 要求說清楚爭議

針對林明溱今天按鈴申告南投縣議員沈夙崢意圖使人不當選，沈夙崢、蔡銘軒上午回應，希望林明溱能向南投縣民說清楚講明白，林家豪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦