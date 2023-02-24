監院重查林宅血案 直指情治單位介入糾正行政院

監察委員蔡崇義、范巽綠今天提出林宅血案結案報告，指出警總為主的情治系統介入司法偵查、誤導方向、阻撓偵辦、操弄媒體、包庇犯嫌、運用黑道等六項重大違失，另提出五項應繼續追查事項，糾正行政院並函請國安會督導國安局檢討改善。

林宅血案發生於69年2月28日。案發日歹徒闖入林宅行兇，林義雄的母親及一對6歲雙胞胎被刺身亡，9歲長女身受重傷。當時政府雖組專案小組，其後也經刑事局及高檢署4度重啟偵查，但案情始終陷於膠著，迄今懸宕未破。109年促轉會依國安局解密檔案，發現情治機關誤導偵辦方向、隱匿及湮滅錄音帶等關鍵證據，於是在監院再度啟動調查。

二位查案監委表示，在本案當中有六項發現，首先是「情治介入司法」，本案調查發現，案發後1周國安局長王永澍指示警總等情治系統，組成「三○七會報」，指揮刑事局「撥雲專案」進行偵查，也就是情治系統不當介入司法偵辦。

第二是「誤導辦案方向」，三○七會報自始排除軍方或情治人員涉案，但解密文件顯示，69年4月8日國安局上呈蔣經國總統的資料指出，兇手可能是「鷹派軍方人物」所為，目的在嚇阻黨外活動、全面掌控及引發衝突，以乘亂奪權，也就是三○七會報所謂「黨外主導的政治謀殺」的偵辦方向，是情治系統刻意誤導。

第三是「阻撓刑案偵辦」，例如：警總監聽林宅，錄得兇嫌於案發後自林宅撥打2通電話，國安局對專案人員稱「錄音帶已沖掉」，但3月10日警總內部會議紀錄記載，電監處回報林宅監聽錄音帶「已全部保留」，顯然有意阻撓專案小組公布兇嫌聲音；且專案小組擬前往扣關鍵地點押點餐單及簽帳單，由指紋逐一清查現場人員，但請示3天後獲准，相關單據已遭銷毀。

第四是「操弄媒體」，除了國民黨報「中華日報」影射游錫堃涉案外，也發動多家媒體做出方向錯誤報導，情治單位甚至結合媒體宣稱「林義雄羈押時出賣他人引來殺機」，然而林義雄不但未與偵查機關合作，還因不配合而遭受警總殘酷的刑求，有明確的事證。

第五是「包庇犯嫌」，林宅血案發生前，黨外人士活動地點遭到多起暴力打砸，當時情治機關指稱是「黨外的苦肉計」；然依解密文件，「撥雲專案」檢送黑道首惡戴○○涉及此打砸事件的秘密錄音及情資，研判戴某可能也涉入林宅血案，三○七會報隨即在警總的要求下，指示交由警總查證，事後不了了之。

第六是「運用黑道」，經調閱國安局69年解密檔案，發現當時警總未將竹聯幫或陳啟禮等不良分子列為清查對象，且利用取締流氓的職權，對多名黑道要角「轉化運用」控制社會，檔案中還記載情治人員為黑幫圍事、接受招待的共生關係。

二位監委也提出應繼續追查事項，包括依解密之檔案，警總已保留當日監聽錄音帶，則關鍵錄音帶是否仍存在？誰指示不能播放關鍵的兇嫌聲音？另外案發後命案現場採得可疑指紋12枚，迄今仍有1枚指紋未比對出相符者，應以現代科技繼續追查。

針對檢討事項，兩位監委表示，行政院應澈底調查釐清該等檔案文件的下落，如查無相關檔案，應追究相關主管人員檔案管理不周及移交、監交不實之責。且目前尚有4千餘件經審定之政治檔案列為永久保密而未移轉國檔局，部分已解密且移轉之檔案，又以「有嚴重影響國家安全或對外關係之虞」為由，限制屆滿50年後始開放閱覽，故要求行政院與國安局儘速協調在最大可能範圍內，解密及公布政治檔案。

蔡崇義表示，國家暴力的受難者及其家屬有知道真相的權利，沒有真相就沒有和解，沒有和解更遑論寬恕，期望本次調查，能走出回復歷史真相及促進社會和解的第一步。