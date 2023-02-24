影／5年出訪大陸84次 林明溱氣：民進黨說錯還硬拗

民進黨砲轟國民黨南投立委補選候選人林明溱，南投縣長任內5年內到大陸84次，花費公帑對中共朝貢。林明溱氣憤回應，他只去大陸14次，民進黨卻扭曲事實，他都是為南投農產觀光打拚，爭取大陸觀光客到南投旅遊，創造數億元產值，民進黨為選舉而抹黑，讓人不齒。

民進黨指出，林明溱從2014年到2020年1月疫情前，縣長及縣府人員5年出國多達133次，橫跨歐洲、亞洲、美洲，花費數千萬元公帑快樂出遊。林明溱及縣府團隊5年去中國84次，林明溱不僅沒有為台灣發聲，反大花公帑帶團朝共「助紂為虐」。

林明溱說，民進黨抹黑不餘遺力，前一天還汙衊他到大陸84次，發現不對後才「硬拗」說是縣府團隊，實際上他擔任縣長8年，出訪大陸僅14次，都是為了南投產業發展打拚。

第一次到大陸，協助茶農賣了3億茶葉，再來是兩湖論壇、全國八大湖年會等文化交流。他也到寧波港交涉，讓南投農產可由綠色通關，避免農產品通關過長受損。

除了行銷農產，他也爭取大陸民眾到南投觀光，來南投旅遊的觀光客大幅成長，一年就超過一百萬人，南投觀光業產業都獲利，日月潭阿婆茶葉蛋一天都賣超過3萬元，他努力為南投鄉親打拚，不知道為何民進黨還要抹黑？

國民黨文傳會副主委林家興說，民進黨指控林明溱「花費數千萬元公帑」出國，卻又不敢說清楚相關數字，打模糊仗的方式試圖抹黑造謠，反觀國民黨公布所有數據說清楚，林明溱創下外銷南投農產品「破億」佳績，更在任內讓觀光南投人數近乎翻倍，由488萬成長到751萬，是務實經貿、為南投鄉親打拚的好縣長，民進黨只會「務實台獨」，賴清德、蔡培慧擋疫苗挺萊豬，才重傷南投鄉親生計、健康。