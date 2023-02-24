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影／5年出訪大陸84次 林明溱氣：民進黨說錯還硬拗

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
林明溱和律師今天到南投地方法院控告民進黨縣議員沈夙崢等人散播不實言論，意圖使人不當選。圖／林明溱競選總部提供
林明溱和律師今天到南投地方法院控告民進黨縣議員沈夙崢等人散播不實言論，意圖使人不當選。圖／林明溱競選總部提供

民進黨砲轟國民黨南投立委補選候選人林明溱，南投縣長任內5年內到大陸84次，花費公帑對中共朝貢。林明溱氣憤回應，他只去大陸14次，民進黨卻扭曲事實，他都是為南投農產觀光打拚，爭取大陸觀光客到南投旅遊，創造數億元產值，民進黨為選舉而抹黑，讓人不齒。

民進黨指出，林明溱從2014年到2020年1月疫情前，縣長及縣府人員5年出國多達133次，橫跨歐洲、亞洲、美洲，花費數千萬元公帑快樂出遊。林明溱及縣府團隊5年去中國84次，林明溱不僅沒有為台灣發聲，反大花公帑帶團朝共「助紂為虐」。

林明溱說，民進黨抹黑不餘遺力，前一天還汙衊他到大陸84次，發現不對後才「硬拗」說是縣府團隊，實際上他擔任縣長8年，出訪大陸僅14次，都是為了南投產業發展打拚。

第一次到大陸，協助茶農賣了3億茶葉，再來是兩湖論壇、全國八大湖年會等文化交流。他也到寧波港交涉，讓南投農產可由綠色通關，避免農產品通關過長受損。

除了行銷農產，他也爭取大陸民眾到南投觀光，來南投旅遊的觀光客大幅成長，一年就超過一百萬人，南投觀光業產業都獲利，日月潭阿婆茶葉蛋一天都賣超過3萬元，他努力為南投鄉親打拚，不知道為何民進黨還要抹黑？

國民黨文傳會副主委林家興說，民進黨指控林明溱「花費數千萬元公帑」出國，卻又不敢說清楚相關數字，打模糊仗的方式試圖抹黑造謠，反觀國民黨公布所有數據說清楚，林明溱創下外銷南投農產品「破億」佳績，更在任內讓觀光南投人數近乎翻倍，由488萬成長到751萬，是務實經貿、為南投鄉親打拚的好縣長，民進黨只會「務實台獨」，賴清德、蔡培慧擋疫苗挺萊豬，才重傷南投鄉親生計、健康。

林明溱 民進黨

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