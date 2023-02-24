影／台、紐、北歐國會聯誼會成立 共享民主價值

立委林楚茵上午在立法院舉辦「台灣與紐西蘭國會友好聯誼會」及「台灣與北歐友台四國（丹麥、芬蘭、挪威、瑞典）國會聯誼會」二會成立大會，包括紐西蘭駐台代表馬嘉博及瑞典駐台代表歐瑞思、與多位立委出席。與會者強調，紐西蘭與北歐國家雖距離遙遠，卻是與台灣一樣，均是擁有民主、自由及人權的社會，這些共同價值將眾人串在一起；林楚茵致詞時表示，國際交流不僅由從政治面開始，更多的是民眾、貿易、文化更多更深化的交流，雖然今年是這個會期的最後一年，但也相信仍有可以更多突破、建立的地方即使是遙遠北歐四國可以經由在地經驗結合立院的國會外交，相信可以把過去三年受到疫情阻隔、因距離而不了解的部分，透過國會外交讓民眾與台灣再度連結。