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南投立委補選／沈夙崢回應遭按鈴申告 要求說清楚爭議
針對林明溱今天按鈴申告南投縣議員沈夙崢意圖使人不當選，沈夙崢、蔡銘軒上午回應，希望林明溱能向南投縣民說清楚講明白，林家豪宅爭議的始末，嘲諷林明溱不能自己「爽」住豪宅，不蓋南投青年住宅。
沈夙崢說，根據2017年9月南投縣政府發布的「變更南投（含南崗地區）都市計畫（合併通盤檢討）第二階段」的報告書中，明確畫出林家的豪宅所在地進行兩項的變更，分別有道路用地、工業用地、農業用地變更住宅區部分，及開闢5處住宅區街廓部分，並且該土地於同年2月7日正式生效變更為住宅用地。
經查同年營造廠商也捐政治獻金50萬給林明溱，按照該建商施工牌顯示，林明溱豪宅於2019年9月12日開工，預計2020年8月11日完工，過程中豪宅土地如何變更，豪宅如何取得這一切過程只有林明溱最清楚。
南投縣蔡銘軒議員表示，林明溱不只是卡立委卡位8個月，林明溱也是卡位南投的發展、卡位南投的年輕人，林明溱8年縣長任內只為林家著想，8年過去林家豪宅已經落成，我們卻還看不到南投的青年住宅在那裡。
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