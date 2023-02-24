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影／民進黨宣傳豪宅、黑官 林明溱控告意圖使人不當選

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
林明溱（右）到南投地方法院控告民進黨縣議員沈夙崢等人散播不實言論，意圖使人不當選。圖／林明溱競選總部提供
林明溱（右）到南投地方法院控告民進黨縣議員沈夙崢等人散播不實言論，意圖使人不當選。圖／林明溱競選總部提供

國民黨南投縣立委補選候選人林明溱今天控告民進黨發言人黃彩玲、南投縣議員沈夙峥。林明溱說，沈、黃兩人不斷以文字、直播、錄音等方式，宣稱林明溱以政治獻金購買豪宅，刻意隱蔽林明溱買房貸款1500萬元的事實，散佈不實謠言，意圖使人不當選，他絕對追究到底。

南投立委補選，民進黨對林明溱連續發動攻勢，豪宅、黑官、甚至出訪大陸次數都成綠營攻擊重點，林明溱疲於澄清。今天上午，林明溱和律師林萬生到南投地方法院遞狀，林萬生說，已蒐集沈夙峥等人在臉書、社群的不實言論，以司法手段遏止民進黨散播不實訊息。

林明溱說，沈夙峥等人不斷說謊，他買的房子是2300萬元，有實價登錄可以查詢，個人也已經澄清過，而財產申報中也可在監察院查詢，另外，還有1500萬元的貸款，沈夙崢明明知情，卻不斷散播不實資訊，謊稱房子花7000萬元，也刻意隱蔽真實內容。

沈夙崢等人宣稱林明溱用政治獻金買房子，但這不是事實，用政治獻金給兒子林儒彬付競選期間的薪水，也是符合法律規定，沈等人還刻意說，買房子時為配合建商把工業用地更改為住宅區，林明溱解釋，但土地一直都是住宅區，從沒有變更過，沈夙崢等人所說都是不實訊息。

林萬生說，沈夙峥等抹黑、醜化林明溱形象，要引起選民反感不支持，已經構成要意圖使人不當選，已違反「公職人員選舉罷免法」104條規定，因此決心以司法途徑，澄清事實，嚴懲惡劣的選舉抹黑。

林明溱和律師今天到南投地方法院控告民進黨縣議員沈夙崢等人散播不實言論，意圖使人不當選。圖／林明溱競選總部提供
林明溱和律師今天到南投地方法院控告民進黨縣議員沈夙崢等人散播不實言論，意圖使人不當選。圖／林明溱競選總部提供

林明溱 南投 政治獻金

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