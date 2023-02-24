影／民進黨宣傳豪宅、黑官 林明溱控告意圖使人不當選

國民黨南投縣立委補選候選人林明溱今天控告民進黨發言人黃彩玲、南投縣議員沈夙峥。林明溱說，沈、黃兩人不斷以文字、直播、錄音等方式，宣稱林明溱以政治獻金購買豪宅，刻意隱蔽林明溱買房貸款1500萬元的事實，散佈不實謠言，意圖使人不當選，他絕對追究到底。

南投立委補選，民進黨對林明溱連續發動攻勢，豪宅、黑官、甚至出訪大陸次數都成綠營攻擊重點，林明溱疲於澄清。今天上午，林明溱和律師林萬生到南投地方法院遞狀，林萬生說，已蒐集沈夙峥等人在臉書、社群的不實言論，以司法手段遏止民進黨散播不實訊息。

林明溱說，沈夙峥等人不斷說謊，他買的房子是2300萬元，有實價登錄可以查詢，個人也已經澄清過，而財產申報中也可在監察院查詢，另外，還有1500萬元的貸款，沈夙崢明明知情，卻不斷散播不實資訊，謊稱房子花7000萬元，也刻意隱蔽真實內容。

沈夙崢等人宣稱林明溱用政治獻金買房子，但這不是事實，用政治獻金給兒子林儒彬付競選期間的薪水，也是符合法律規定，沈等人還刻意說，買房子時為配合建商把工業用地更改為住宅區，林明溱解釋，但土地一直都是住宅區，從沒有變更過，沈夙崢等人所說都是不實訊息。