快訊

侯友宜民調下跌仍不鬆口有「難言之隱」？從這裡看出端倪

不只是蛋！白肉雞也拉警報 農委會：特定部位肉3月底有缺口

前後任男友約談判 街頭「10打2」混戰 警速壓制

南投立委補選／綠營續打林明溱豪宅 質疑前後說法不一

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
民進黨副秘書長黃建嘉續攻林明溱豪宅疑雲，質疑林明溱的豪宅總造價價差高達800萬。圖／本報系資料照片
民進黨副秘書長黃建嘉續攻林明溱豪宅疑雲，質疑林明溱的豪宅總造價價差高達800萬。圖／本報系資料照片

民進黨副秘書長黃建嘉續攻林明溱豪宅疑雲，質疑林明溱的豪宅總造價價差高達800萬，民進黨是針對其前後不一提出質疑的，但林大動作提告，更是讓社會大眾知道他說話顛三倒四，沒有誠信。

黃建嘉表示，林明溱2022年說他的豪宅總造價不會超過1500萬，2023年的時又說這棟豪宅是2300萬。為何前後價差高達800萬？會不會下次又說3000萬？針對林明溱的提告，民進黨也已收集資料請律師研議舉發林明溱、林儒彬財產來源不明罪。

黃建嘉並指出，林明溱過去說他的豪宅每坪造價7萬，但根據內政部地籍系統，林明溱的豪宅土地價值一坪超過9萬。請問林明溱一坪到底是7萬還是9萬？如果是7萬的話，為什麼林明溱買的比別人便宜28％？每坪價差超過2萬。

黃建嘉說，林明溱自己說林儒彬擔任無給職特助3年，都沒有領薪水，也就是說林儒彬三年來都沒有收入，質疑沒有薪資收入要如何申貸房貸1500萬？

林明溱 林儒彬 民進黨

延伸閱讀

足跡橫跨歐美和亞洲！綠：林明溱縣府5年出國133次 請公開報告

南投立委補選／倒數十天！民進黨青年部「國務青」陪蔡培慧掃街

影／綠營猛攻「豪宅」 林明溱不忍了將告民進黨議員

民進黨：林明溱豪宅爭議說不清 一再說謊欺騙

相關新聞

陳琬惠首次登質詢台 質詢陳宗彥案40秒後被消音「開始就結束了」

民眾黨立委陳琬惠上周爆行政院發言人陳宗彥接受性招待，引發軒然大波，今第一次站上質詢台，不過她今聚焦蛋價和物價上漲議題，直...

足跡橫跨歐美和亞洲！綠：林明溱縣府5年出國133次 請公開報告

南投立委補選將投票。民進黨今天舉行記者會表示，國民黨候選人林明溱從2014年擔任縣長任內到2020年1月疫情前，縣長及縣...

陳宗彥被監院調查 陳建仁：尊重監察委員職權

行政院前發言人陳宗彥涉及接受不當性招待案，監察院在昨天立案調查。行政院長陳建仁今天表示，這件事當事人已經有說明，也尊重監...

遭問陳宗彥案 陳建仁：之前確實不知、得知時有點震驚

立法院今舉行院會，邀請行政院長陳建仁率各官員列席進行施政報告並備質詢。國民黨立法院黨團總召曾銘宗質詢時問陳建仁，行政院前...

影／民進黨宣傳豪宅、黑官 林明溱控告意圖使人不當選

國民黨南投縣立委補選候選人林明溱今天控告民進黨發言人黃彩玲、南投縣議員沈夙峥。林明溱說，沈、黃兩人不斷以文字、直播、錄音...

南投立委補選／綠營續打林明溱豪宅 質疑前後說法不一

民進黨副秘書長黃建嘉續攻林明溱豪宅疑雲，質疑林明溱的豪宅總造價價差高達800萬，民進黨是針對其前後不一提出質疑的，但林大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦