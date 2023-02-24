南投立委補選／綠營續打林明溱豪宅 質疑前後說法不一

民進黨副秘書長黃建嘉續攻林明溱豪宅疑雲，質疑林明溱的豪宅總造價價差高達800萬，民進黨是針對其前後不一提出質疑的，但林大動作提告，更是讓社會大眾知道他說話顛三倒四，沒有誠信。

黃建嘉表示，林明溱2022年說他的豪宅總造價不會超過1500萬，2023年的時又說這棟豪宅是2300萬。為何前後價差高達800萬？會不會下次又說3000萬？針對林明溱的提告，民進黨也已收集資料請律師研議舉發林明溱、林儒彬財產來源不明罪。

黃建嘉並指出，林明溱過去說他的豪宅每坪造價7萬，但根據內政部地籍系統，林明溱的豪宅土地價值一坪超過9萬。請問林明溱一坪到底是7萬還是9萬？如果是7萬的話，為什麼林明溱買的比別人便宜28％？每坪價差超過2萬。

黃建嘉說，林明溱自己說林儒彬擔任無給職特助3年，都沒有領薪水，也就是說林儒彬三年來都沒有收入，質疑沒有薪資收入要如何申貸房貸1500萬？