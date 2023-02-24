遭問陳宗彥案 陳建仁：之前確實不知、得知時有點震驚

立法院今舉行院會，邀請行政院長陳建仁率各官員列席進行施政報告並備質詢。國民黨立法院黨團總召曾銘宗質詢時問陳建仁，行政院前發言人陳宗彥疑似接受性招待是否知情？陳建仁答詢時表示，事前確實不知道這件事，第一時間得知時「是有點震驚」。

曾銘宗質詢時問陳建仁，陳宗彥歷任高階官員職位，也是副總統賴清德任台南市長時的官員，「你（指陳建仁）和賴清德要不要道歉？是否應負責？」，而行政團隊「是否還有未爆彈？」

陳建仁答詢時表示，任用陳宗彥是因陳宗彥在發言人上，可以扮演很好角色、考量陳宗彥是稱職發言人，而現在該案已進入司法調查，尊重司法查清楚處來龍去脈，且他認為「應該沒有未爆彈」。

曾銘宗質詢時也問，傳聞陳建仁要參與2024總統大選，陳建仁則答詢表示，「沒有這回事」，他放棄學術研究到公職服務，是為了服事2300萬人民、為民眾造福，服務期滿他就能回學術界，「學術是我的最愛」。