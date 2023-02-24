快訊

侯友宜民調下跌仍不鬆口有「難言之隱」？從這裡看出端倪

不只是蛋！白肉雞也拉警報 農委會：特定部位肉3月底有缺口

前後任男友約談判 街頭「10打2」混戰 警速壓制

遭問陳宗彥案 陳建仁：之前確實不知、得知時有點震驚

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
行政院長陳建仁上午赴立法院備詢，強調學術研究是他的最愛，2024年不會參與大選。記者蘇健忠／攝影
行政院長陳建仁上午赴立法院備詢，強調學術研究是他的最愛，2024年不會參與大選。記者蘇健忠／攝影

立法院今舉行院會，邀請行政院長陳建仁率各官員列席進行施政報告並備質詢。國民黨立法院黨團總召曾銘宗質詢時問陳建仁，行政院前發言人陳宗彥疑似接受性招待是否知情？陳建仁答詢時表示，事前確實不知道這件事，第一時間得知時「是有點震驚」。

曾銘宗質詢時問陳建仁，陳宗彥歷任高階官員職位，也是副總統賴清德任台南市長時的官員，「你（指陳建仁）和賴清德要不要道歉？是否應負責？」，而行政團隊「是否還有未爆彈？」

陳建仁答詢時表示，任用陳宗彥是因陳宗彥在發言人上，可以扮演很好角色、考量陳宗彥是稱職發言人，而現在該案已進入司法調查，尊重司法查清楚處來龍去脈，且他認為「應該沒有未爆彈」。

曾銘宗質詢時也問，傳聞陳建仁要參與2024總統大選，陳建仁則答詢表示，「沒有這回事」，他放棄學術研究到公職服務，是為了服事2300萬人民、為民眾造福，服務期滿他就能回學術界，「學術是我的最愛」。

陳建仁 陳宗彥 司法

延伸閱讀

陳琬惠提新事證 指陳宗彥「跨局處喬事快又有效率」

陳建仁：今年不會有缺電危機

1200月票拍板 陳建仁：能獲朝野一致支持是好事

影／陳宗彥受不當招待案 陳建仁：尊重監委職權

相關新聞

陳琬惠首次登質詢台 質詢陳宗彥案40秒後被消音「開始就結束了」

民眾黨立委陳琬惠上周爆行政院發言人陳宗彥接受性招待，引發軒然大波，今第一次站上質詢台，不過她今聚焦蛋價和物價上漲議題，直...

足跡橫跨歐美和亞洲！綠：林明溱縣府5年出國133次 請公開報告

南投立委補選將投票。民進黨今天舉行記者會表示，國民黨候選人林明溱從2014年擔任縣長任內到2020年1月疫情前，縣長及縣...

陳宗彥被監院調查 陳建仁：尊重監察委員職權

行政院前發言人陳宗彥涉及接受不當性招待案，監察院在昨天立案調查。行政院長陳建仁今天表示，這件事當事人已經有說明，也尊重監...

遭問陳宗彥案 陳建仁：之前確實不知、得知時有點震驚

立法院今舉行院會，邀請行政院長陳建仁率各官員列席進行施政報告並備質詢。國民黨立法院黨團總召曾銘宗質詢時問陳建仁，行政院前...

影／林為洲：立院淪為菸商千億商機角力的棋盤

針對國健署提出「指定菸品健康風險評估審查辦法」之預告僅七天一事，國民黨立委林為洲上午與全國家長會長聯盟、董氏基金會、戒菸...

影／民進黨宣傳豪宅、黑官 林明溱控告意圖使人不當選

國民黨南投縣立委補選候選人林明溱今天控告民進黨發言人黃彩玲、南投縣議員沈夙峥。林明溱說，沈、黃兩人不斷以文字、直播、錄音...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦