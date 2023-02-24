陳琬惠提新事證 指陳宗彥「跨局處喬事快又有效率」
民眾黨立委陳琬惠17日爆行政院發言人陳宗彥涉嫌接受業者性招待，今首次登台質詢，前面時間聚焦蛋價和物價上漲等議題，質詢末提出外界矚目的陳宗彥案新事證，但未說明，質詢時間就到。離開議場後她接受媒體訪問，強調檢調重啟調查，應釐清其中有無對價關係，才是此案關鍵。
陳琬惠表示，陳宗彥很快就辭職了，這中間法務部做了很多事，成立了專案小組，檢調也重啟調查，但想說還是在總質詢最後出示新事證，陳琬惠出示陳宗彥向業者王孝瑋說明「喬事進度」的line截圖中，揶揄陳宗彥「跨局處喬事有效率又十分迅速」，一個小時左右事情就處理好了。
陳琬惠今拿出2013年12月16日陳宗彥與業者王孝瑋的line對話截圖，其中，陳宗彥對王孝瑋說「今早剛出使管，已請經發加速，後續消防也會追」，王回答「知道了，謝謝」，約一小時後，陳宗彥就line告知王孝瑋「經發已處理好」。
法務部長蔡清祥日前受訪時說，無論立委質詢如何夾殺，他都會直球對決；陳琬惠認為，蔡當時的語氣和態度有點輕挑和傲慢，部長應該好好回應委員提問，所以今天本來是在質詢最後時間希望蔡好好回答，並提醒，如果已經有在辦就好好辦，「管你是直球、曲球還是蝴蝶球都好，重點是要打擊出去」。
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