陳建仁首談兩岸 以蔡總統「四個堅持」維持台海穩定

行政院長陳建仁今天在立法院表示，台海的和平穩定，是全球民主國家的高度共識，政府將以蔡總統所提出的「四個堅持」，堅持自由民主的憲政體制、堅持中國民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途，必須遵循台灣人民的意志，致力維持台海和平。

陳建仁今天率內閣團隊前往立法院進行施政報告並接受備詢。陳建仁在施政報告中，首度談及兩岸、國防議題表示，備戰才能夠避戰，能戰才能夠止戰，為提升自我防衛能力，蔡總統親自督導國安團隊，提出「強化全民國防兵力結構調整方案」，成為四大防禦區塊，以提升整體國防戰力，並自2024年起，恢復一年期的義務役。

陳建仁說，心防是國防的基礎，為鞏固全民心防，加強防範認知作戰，政府將持續精進錯假訊息的查核與澄清機制，讓資訊更透明公開，讓全民有能力辨識資訊真偽，以避免資訊戰的威脅。