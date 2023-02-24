陳宗彥被監院調查 陳建仁：尊重監察委員職權

行政院前發言人陳宗彥涉及接受不當性招待案，監察院在昨天立案調查。行政院長陳建仁今天表示，這件事當事人已經有說明，也尊重監察委員的職權。

陳建仁今天率內閣團隊前往立法院進行施政報告並接受備詢。被問及1200元交通月票方案議題，陳建仁指出，好的政策朝野能一起支持是好事，行政院按照各地區特色設計不同方案，希望能照顧每一個國民，也能夠得到立委、地方首長一致的支持，盼方案能在立法院儘早通過審查，讓人民受到很好的照顧。

至於上回前往立院被在野黨立委杯葛，今天是否有準備因應。陳建仁說，到立法院做施政報告、備詢是憲法規定的責任，希望今天施政方針報告能順利進行並接受備詢，除了感謝立法院通過了疫後特別條例，昨天行政院也通過了特別預算，希望預算能在立院得到朝野一致支持，讓溫暖能即時照顧、普遍。