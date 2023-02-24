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布林肯：台海不是內政 俄烏戰爭無關意識形態

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國國務卿布林肯23日表示，美國無意新冷戰，俄烏戰爭無關意識形態，而是一個帝國主義者侵略他國；此外，美中競爭包含世界秩序的願景，美國追求自由的世界秩序，而中國大陸想要秩序，卻極度不自由。

布林肯說，世界之所以這麼關注台海危機，因為這不是所謂的內政（中方基於主權宣稱擁有台灣），而是整個國際社會都關心的議題；全球55%的貨運每天穿越台海，小至手機、大至電動汽車所需的半導體，絕大部分產自台灣，若中國大陸侵略台灣爆發危機，將對全球經濟和世界各國造成災難性後果，類似的訊息北京聽得越來越多。

布林肯說，當看到全球對烏克蘭的支持，以及對俄羅斯的制裁，中方必須將這些損失考慮在內。

俄烏戰爭24日將滿一周年，布林肯在線上與大西洋月刊主編哥德柏格（Jeffrey Goldberg）對談，剛結束歐洲訪問的布林肯以沙啞聲音表示，在俄烏戰爭中，有個強大穩固的聯盟支持烏克蘭，對俄羅斯施壓，烏克蘭人也展現了超乎預期的勇氣與韌性。

談到這場戰爭的源頭，布林肯表示，從來都不是北約擴張，也不是對俄羅斯安全的威脅，就只是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的願景，普亭認為烏克蘭不能是一個獨立國家，應該要被併入俄羅斯。

布林肯說，美國無意擴大戰爭，普亭也不想要北約（NATO）介入，但是，俄羅斯宣布暫停參與新削減戰略武器條約（New START），是極不負責任的行為。

此外，布林肯說，有些「中國公司」對俄羅斯提供一些非致命的、軍民兩用的支持，這背後不乏北京的首肯；過去幾個月來，美國得知中國大陸正在考慮提供俄羅斯致命武器，這是美中關係的一項嚴重問題，美國會密切關注。

拜登政府始終強調，無意與中國大陸展開新冷戰，布林肯23日說明，「冷戰」一詞無法反映當前現實，世界上有許多國家擁有跟美國不同的制度、意識形態和做法，但都服膺於以規則和國際法為基礎的世界秩序。

布林肯說，在多數國家眼中，俄烏戰爭不是冷戰，也無關意識形態，這不是共產主義對抗自由世界，這是帝國主義者對其他國家的侵略，對聯合國憲章的破壞。

布林肯 俄烏戰爭 俄羅斯

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