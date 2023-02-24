【專家之眼】都是蛋頭主委惹的禍

近期雞蛋供應再度出現嚴峻的失衡，不但價格調漲，而且多地還無蛋可買，引爆民怨。農委會又推給氣候與動物傳染病，並牽拖各國也缺蛋，惟農委會倘能記取去年的教訓即可避免重蹈覆轍，缺蛋危機實難謂是天災，而是貨真價實的人禍。

回顧農委會於2022年1月23日發布的新聞稿指出：「缺蛋原因主要為低溫、日夜溫差大，造成健康不佳雞隻斃死及抗病力下降致疫病死亡或撲殺，整體雞蛋產能減少。」並提出「雞蛋產銷調節與產業升級輔導措施」。當前的雞蛋問題，幾乎與去年二月如出一轍，顯然政府的相關措施，完全沒有達到效果。

事實上，類似的問題多年來一直反覆發生，監察院早在2011年就曾糾正農委會雞蛋產銷供需問題；2019年再度對蛋品產銷調控失職提出糾正案，當時已要求農委會強化國內產銷調節之功能，避免類似情形再次發生。並且要求該會就氣候條件於蛋雞產業造成之風險，強化相關研析及調適措施。經監察院糾正後，農委會也提出五項改善措施，然經過數年後，同樣的問題仍一再重演。

出身學術界的陳吉仲主委，蛋頭學者思維處理雞蛋，犯下以下幾點重大錯誤，才讓問題急劇惡化：

首先，未能及時處理：陳吉仲主委說：「很多國家雞蛋都變貴，像是日本蛋價貴2倍、美國貴5倍，但台灣一顆蛋只增加0.2元左右。」導致各國蛋價飆漲主要原因是全球高原性禽流感疫情影響。我國已於2015和2017年發生禽流感疫情大流行，且產業界指台灣早在前年11月就已爆發禽流感，短短三個月蛋雞死亡數量高達155萬隻，就與禽流感肆虐有關。

易言之，台灣比他國更早遭遇禽流感疫情，若能在一年前提早防範，如鼓勵蛋農改採「水簾式禽舍」飼養，就可大幅降低染疫的風險。惟雞農投資相關設施，不但沒有補助，還無法申請農業貸款。直到近日農委會才表示，將研擬方案以獎勵補助，鼓勵農民提升養雞場設施，強化農業韌性及推動農漁民協助措施。

其次，隱瞞真實問題：陳吉仲主委多次保證不缺蛋，結果一再跳票。買不到蛋後，農委會宣稱每日僅缺45萬顆蛋，與中華民國養雞協會估計每日缺蛋450萬顆的數據，竟達10倍之譜，從現在的供給看來，後者應較接近事實。當民眾抱怨買不到蛋時，陳主委還刻意與行政院副院長鄭文燦同赴超市視察雞蛋供應狀況時，現場貨架雞蛋全滿，掩飾問題的企圖至為明顯。

最後，干預雞蛋價格：農委會稱尊重市場機制，卻擔憂調漲蛋價引發民眾不滿，阻撓蛋價調整，批發價格無法反應供給不足狀況，民眾搶蛋與囤蛋潮，加劇供給缺口，雞蛋市場價格水漲船高。尤有甚者，蛋農無利可圖，不願意生產，形成惡性循環。

本波缺蛋危機，固然與天災（如氣候及疫情）有關。惟這些外在因素已非新鮮事，監察院也已糾正二次，一個負責任的政府早該預作準備，而不是問題發生後，盲目補貼並飾非文過。

這不是人禍？什麼才是人禍？