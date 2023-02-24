【即時短評】以溫暖為名 陳內閣在平權傷口上灑鹽

聯合報／ 本報記者侯俐安
行政院長陳建仁（左）昨出席疫後特別預算記者會，說明特別預算內容。記者邱德祥／攝影
行政院長陳建仁（左）昨出席疫後特別預算記者會，說明特別預算內容。記者邱德祥／攝影

從蘇內閣到陳內閣，大撒幣已不新奇。但近來從房貸補貼、普發現金到交通月票，接二連三看見蔡政府過度仰賴補貼政策的貧乏。四不像的政策，也讓未經縝密思考的決策過程原形畢露。為包裝政策買票合理性，以溫暖為名的新內閣學會了新話術：照顧弱勢。多溫暖的四個字，卻正在平權上灑鹽。

近年來，蔡政府遇到問題只會補貼，大陸禁運、蛋價失衡、觀光客不來，都先補貼，就連房貸也可以補貼。行政院發言人羅秉成稱政策買票或撒幣是「言過其實」，畢竟朝野黨團與首長都支持。一番話，也看見台灣集體淺碟化的悲哀。執政黨給了魚，卻不給釣竿；在野黨不思對策，搶著給更多魚。

2020年新冠肺炎達到高峰，經濟停擺時，多數國家普發現金，目的在救急救窮。在目前高通膨、低成長情勢下，普發現金6000元，能發揮什麼效益，昨天連國發會主委龔明鑫都坦言，「效果會打折扣」。目標效益連執政黨都心虛。

交通月票能移轉多少私人運具，交通部同樣算不出效益。範圍界定更荒謬，以北北基桃共同生活圈為例，每天有許多民眾從礁溪、頭城折返台北。面對為何不將北北基桃月票延伸至宜蘭，交通部將方案丟給宜蘭縣政府；對於台中市長盧秀燕拋出擴大到八縣市，交通部也只能雙手一攤。

行政院長陳建仁昨天致詞時，說了四次「照顧弱勢」。但3800億特別預算，用來加強照顧弱勢族群、提供關懷服務的，卻只有0.8%。交通月票方面，台灣多少鄉鎮公車班次不足、甚至沒有公共運輸，搭白牌車是唯一選擇，連就醫都困難。交通月票形同壁紙。

面對擴大城鄉落差，交通部解釋，將另外從「公路公共運輸服務升級計畫」編列預算，補助電動公車、新闢路線。事實上，公運計畫每四年檢討一次，這本是既有計畫，只是預算總是在中央政府東挪西扣中，無法編足預算。也正是因為過去的忽視，造就如今的城鄉差距。

說穿了，政院此時喊出的「交通平權」只是為了堵住地方抱怨城鄉差距的嘴，就連要編多少預算、做哪些事，交通部目前的方案，連空頭支票都稱不上。陳建仁的「照顧弱勢」，充其量是用話術照顧。

陳內閣選擇式的正義，以溫暖堅韌的糖衣包裹扭曲市場的手段，看不見中長程規畫、無助扶植產業，只見債留子孫、短視近利。

交通部 交通月票 內閣

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