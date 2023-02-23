快訊

本來有迷你小七…如今成本島唯一沒超商鄉鎮 是否進駐居民又怕又期待

經典賽／緊急通知！峮峮身體不適將缺席26日熱身賽應援

郭台銘批缺蛋危機 綠委諷：永齡雞蛋是蛋界iPhone

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨林楚茵今天在臉書揭露，「吉品養生X永齡農場」的雞蛋在超市賣價是12顆228元，比一般的普通雞蛋貴將了快100元。圖／林楚茵國會辦公室提供
民進黨林楚茵今天在臉書揭露，「吉品養生X永齡農場」的雞蛋在超市賣價是12顆228元，比一般的普通雞蛋貴將了快100元。圖／林楚茵國會辦公室提供

鴻海集團創辦人郭台銘前天批評缺蛋危機，民進黨立委林楚茵今天質疑，永齡農場生產的雞蛋12顆要價228元，比普通的雞蛋貴了近百元，根本就是雞蛋界的iPhone，請郭台銘要刮別人的鬍子之前，先把自己的鬍子刮乾淨。

郭台銘前天在臉書以「今天你『剩蛋快樂』嗎？」為題發文表示，今天的缺蛋危機，民進黨政府或許不在意，但是對平凡百姓而言，期望面對的是一個有所為的廉能政府，「民進黨政府，還要繼續缺席嗎？」

林楚茵今天在臉書分享，「吉品養生X永齡農場」的雞蛋在超市賣價是1盒12顆228元，比旁邊的普通雞蛋貴將了快100元，請問這算不算雞蛋界的iPhone，「到底是誰的蛋蛋危機，郭董要不要出面回應？」

林楚茵還說，大家可以去搜尋永齡農場的背景，農產品供應有季節生產問題，而農產價格高低有供需成本問題，自己不是農業專家，只是一個消費者，所以不會去質疑這盒兩百多塊的雞蛋價格太貴，但是郭台銘要刮別人的鬍子之前，應該先把自己的鬍子刮乾淨。

民進黨立委許智傑受訪時表示，缺蛋問題嚴重，農委會主委陳吉仲已經道歉，雞蛋的產量因為禽流感等因素確實減少，美國與日本都面臨蛋價飆漲、買不到的狀況，台灣政府很努力在找解方，針對特定都會區的缺蛋狀況，政府會動起來，希望盡快協助民眾度過蛋不足的狀況。

雞蛋 郭台銘 民進黨

延伸閱讀

被連勝文指「不說話沒人把你當啞巴」 秦慧珠要求收回並道歉

網揭近四屆大選走勢 直言郭台銘和國民黨2024出「這招」穩贏

2024沒被提名又會離開國民黨？ 秦慧珠要郭台銘給答案

影／南投女婿郭台銘要來助選？ 林明溱：歡迎郭董幫忙

相關新聞

連勝文指「不說話沒人把你當啞巴」 秦慧珠要求將話收回並道歉

台北市議員秦慧珠日前在廣播節目中指鴻海創辦人郭台銘是黨內仇恨值最高的人，國民黨副主席連勝文被媒體問到此事，反指「不說話沒...

監察院出手了！陳宗彥涉嫌接受不當性招待 3監委申請自動調查

監察委員王美玉、林國明、蘇麗瓊今天表示，有關前行政院前發言人陳宗彥任職台南市政府新聞及國際關係處處長等職務期間，涉嫌接受...

郭台銘批缺蛋危機 綠委諷：永齡雞蛋是蛋界iPhone

鴻海集團創辦人郭台銘前天批評缺蛋危機，民進黨立委林楚茵今天質疑，永齡農場生產的雞蛋12顆要價228元，比普通的雞蛋貴了近...

南投立委補選／蔡培慧三度選立委縣長 林明溱質疑：上億經費從哪來？

南投縣第二選區立委補選今晚政見發表會，國民黨候選人林明溱反守為攻，質疑蔡培慧三年三度參選南投立委、縣長、立委補選，選舉經...

南投立委補選／蔡培慧政見主推老人福利 青年安居就業

蔡培慧今晚在南投立委補選首場政見發表會上，力主未來當選後，將爭取有400床的大型醫院進駐南投縣，同時針對近年物價上漲，將...

民進黨：毀台論破壞台美信任 請朱立倫約束黨內

民進黨國際部主任謝佩芬今天表示，前立委蔡正元稱白宮有「毀滅台灣」計畫，這是錯假訊息，國民黨主席朱立倫應嚴正駁斥，以正視聽...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦