郭台銘批缺蛋危機 綠委諷：永齡雞蛋是蛋界iPhone

鴻海集團創辦人郭台銘前天批評缺蛋危機，民進黨立委林楚茵今天質疑，永齡農場生產的雞蛋12顆要價228元，比普通的雞蛋貴了近百元，根本就是雞蛋界的iPhone，請郭台銘要刮別人的鬍子之前，先把自己的鬍子刮乾淨。

郭台銘前天在臉書以「今天你『剩蛋快樂』嗎？」為題發文表示，今天的缺蛋危機，民進黨政府或許不在意，但是對平凡百姓而言，期望面對的是一個有所為的廉能政府，「民進黨政府，還要繼續缺席嗎？」

林楚茵今天在臉書分享，「吉品養生X永齡農場」的雞蛋在超市賣價是1盒12顆228元，比旁邊的普通雞蛋貴將了快100元，請問這算不算雞蛋界的iPhone，「到底是誰的蛋蛋危機，郭董要不要出面回應？」

林楚茵還說，大家可以去搜尋永齡農場的背景，農產品供應有季節生產問題，而農產價格高低有供需成本問題，自己不是農業專家，只是一個消費者，所以不會去質疑這盒兩百多塊的雞蛋價格太貴，但是郭台銘要刮別人的鬍子之前，應該先把自己的鬍子刮乾淨。

民進黨立委許智傑受訪時表示，缺蛋問題嚴重，農委會主委陳吉仲已經道歉，雞蛋的產量因為禽流感等因素確實減少，美國與日本都面臨蛋價飆漲、買不到的狀況，台灣政府很努力在找解方，針對特定都會區的缺蛋狀況，政府會動起來，希望盡快協助民眾度過蛋不足的狀況。