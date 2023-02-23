南投立委補選／蔡培慧三度選立委縣長 林明溱質疑：上億經費從哪來？

南投縣第二選區立委補選今晚政見發表會，國民黨候選人林明溱反守為攻，質疑蔡培慧三年三度參選南投立委、縣長、立委補選，選舉經費超過上億元，「錢從哪裡來？」，蔡培慧一直打疫苗，是不是和高端有關，蔡培慧才要說清楚、講明白。

立委補選政見會攻防激烈，民進黨候選人蔡培慧批評林明溱擔任立委、縣長卻不做事，包括大型醫院、偏鄉交通、八卦山旱灌、老人年金等問題存在已久，林明溱卻不做，甚至蔡培慧爭取校園改善經費，南投縣政府也不願編配合款。

林明溱說，南投縣選舉原本相當單純，但這次立委補選，他的對手不是蔡培慧，而是賴清德和民進黨，動員全黨、全國資源「打我一人」不斷抹黑，讓立委補選烏煙瘴氣，這是相當遺憾的事。

他說，選舉應該用政見爭取選民支持，民進黨卻亂扣帽子。南投縣垃圾問題，環保署安排台中市三座焚化爐處理，胡志強時期都能幫忙，林佳龍當市長後，處理數量減到50噸，才造成南投垃圾堆積。他擔任立委後，會請其他藍營縣市幫忙，解決南投垃圾處理問題。

林明溱說，民進黨批評他兒子林儒彬是黑官，實際上民進黨執政後，大砍軍公教退休金，卻安插了五千多個黑官。林儒彬是他擔任縣長後，幫忙服務縣民，縣民才稱他特助，但沒有薪水是「一人當選兩人服務」。蔡培慧立委沒選上，就可以當行政院中辦執行長，這才是黑官。

林明溱也澄清，彰基院長陳穆寬是信義鄉人，和他也是好朋友，他從三年前就和彰基合作，協助南基醫院擴建，縣府幫忙變更地目為醫療專用區，解決土地問題，如今南基醫院已經完成規畫，不是蔡培慧隨便拿張合照，就說南基醫院擴建是她的功勞。

他說，南投每次選舉都派蔡培慧選，從立委選到縣長再到立委補選，犧牲民進黨前立委湯火聖和前集集鎮長陳紀衡，「只有蔡培慧可以選嗎？」她選了三次，動用國家資源，三立、民視大舉廣告，選舉經費超過億元，錢從哪裡來？蔡培慧要說清楚。

林明溱強調，民進黨如果認為他兒子是黑官、房子有問題，都歡迎提告、他歡迎司法機關調查，但民進黨不要再抹黑，用「白賊話」欺騙南投縣民。