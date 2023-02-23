被連勝文指「不說話沒人把當你啞巴」 秦慧珠要求收回並道歉
國民黨台北市議員秦慧珠日前提到，鴻海創辦人郭台銘是黨內仇恨值最高的人，引發國民黨副主席連勝文回稱，「不說話沒人把當你啞巴。」秦慧珠今天說，要求收回並向身障者道歉。
郭台銘有意重回國民黨爭取總統提名，國民黨內傳雜音，秦慧珠21日接受廣播專訪時提到，郭台銘目前是黨內仇恨值最高的人。
連勝文22日出席中常會接受媒體聯訪對此議題提到，沒意義的話可少講，不說話沒人會把你當啞巴，這時間點應盡量團結所有力量爭取非民進黨的支持，不管是大老闆、一般市民，都要積極爭取，沒必要講刺激性言語。
秦慧珠今天接受媒體聯訪時表示，針對公共議題，大家意見不同互相攻防很平常，但她不能認同有人提到「不說話沒人把你當啞巴」，這句話有歧視身障者之嫌，且不會以啞巴形容，都稱聽障者，言語中不要用歧視身障者的話語當成形容詞。
秦慧珠說，她是身障孩子的母親，聽到這段話，格外刺耳，請說這段話的人收回，並跟所有身障者道歉。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言