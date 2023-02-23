被連勝文指「不說話沒人把當你啞巴」 秦慧珠要求收回並道歉

國民黨台北市議員秦慧珠日前提到，鴻海創辦人郭台銘是黨內仇恨值最高的人，引發國民黨副主席連勝文回稱，「不說話沒人把當你啞巴。」秦慧珠今天說，要求收回並向身障者道歉。

郭台銘有意重回國民黨爭取總統提名，國民黨內傳雜音，秦慧珠21日接受廣播專訪時提到，郭台銘目前是黨內仇恨值最高的人。

連勝文22日出席中常會接受媒體聯訪對此議題提到，沒意義的話可少講，不說話沒人會把你當啞巴，這時間點應盡量團結所有力量爭取非民進黨的支持，不管是大老闆、一般市民，都要積極爭取，沒必要講刺激性言語。

秦慧珠今天接受媒體聯訪時表示，針對公共議題，大家意見不同互相攻防很平常，但她不能認同有人提到「不說話沒人把你當啞巴」，這句話有歧視身障者之嫌，且不會以啞巴形容，都稱聽障者，言語中不要用歧視身障者的話語當成形容詞。

秦慧珠說，她是身障孩子的母親，聽到這段話，格外刺耳，請說這段話的人收回，並跟所有身障者道歉。