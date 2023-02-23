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台美貿易倡議5議題有共識 何志偉：開啟行政系統間平台

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
台美21世紀貿易倡議談判進行中，圖為行政院政委鄧振中（左）及副總談判代表楊珍妮。本報資料照片
台美21世紀貿易倡議談判進行中，圖為行政院政委鄧振中（左）及副總談判代表楊珍妮。本報資料照片

台美21世紀貿易倡議去年啟動至今，已舉行過實體談判會議，政府曾表示，盼藉此推動台美洽簽「雙邊自由貿易協定」。民進黨黨團立委和行政團隊今在行政立法協調會中，討論台美貿易倡議進度。與會的民進黨立委何志偉表示，談判達成5項共識，他認為台美在經貿間將建立相互依賴模組，開啟行政系統之間平台。

根據今日行政院簡報資料，台美21世紀貿易倡議目前在貿易便捷化、良好法制規範、反貪腐、國內規章與中小企業等5議題獲致較大共識，且協議性質上為行政協定，未來規劃方向則是有強化溝通、盡速與美方協調同時公布主要內容，以及繼續透過各途徑與美方交換意見等。

何志偉受訪以「打通關節、身體活動才良好」來形容倡議談判，現在進度會讓台美之間合作「一切都加速」、深化合作，雖未觸及關稅，但美國本來就有相關規定，因此不影響合作加快加廣。

何志偉舉例表示，例如倡議中會增加台、美在數位韌性上合作，現在重要的資安問題等，可藉此機會和美方深度交流，也能推行數位貿易。此外，倡議進度也體現現在是台、美關係最好時刻，行政系統之間可望成立平台，溝通更加順暢。

何志偉 民進黨 美國

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