【重磅快評】美議員在台行使職權 蔡心中還有主權嗎？

華盛頓郵報報導，美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格上周末低調密訪台灣。蓋拉格透露了二個重要訊息：一是美國眾院議長麥卡錫可能在明年初台灣總統大選後訪台；二是蓋拉格計畫在今年夏天之前到台灣舉行聴證會，而聽證會的成果將為麥卡錫訪台提供更多資訊。

麥卡錫訪台與眾院特別委員在台舉行聽證會，都將牽動美中台關係與台海安全。過去各界對二個議題大多分別討論，但蓋拉格指出，聽證會的成果將匯報給麥卡錫，讓他更好地規畫訪台行。換言之，二者的時序安排有特定意義；蓋拉格固然也說，麥卡錫「想去自然能去」，但聽證會也形同為麥卡錫訪台鋪路。

蓋拉格訪台低調保密，是看到了去年裴洛西訪台引發的風波；同樣，麥卡錫訪台，不論是今春、年內或明年初，都可能讓台海生事。但明年初的時間點或許相對好些，至少不會影響台灣大選；而民進黨應正極力避免在總統大選中重蹈裴洛西效應徹底擊垮「抗中保台」牌的覆轍。

不過，麥卡錫明年初訪台，風險仍然難卜。如果民進黨勝選，台灣走上賴清德的「務實台獨」，麥卡錫又來賀來挺，對北京是倍加刺激，恐怕更掀台海巨浪。但如果國民黨勝選，考量民進黨「倚美謀獨」的最後秋波，北京的抗議或將只走過場，美中台相安無事。

至於在台舉行聽證會，應該還是蓋拉格此次密訪的重點。總統府目前只證實蔡總統、副總統賴清德分別與蓋拉格相談甚歡，卻從未就聽證會一事表態，看來也是熱誠歡迎。但蔡英文和賴清德心裡還有中華民國主權嗎？

聽證會是美國國會立法的重要程序與方法，也是議員的重要職權。國會議員基於各種需要，也可能在國會以外的地方舉行現場聽證會。但一位國會資深幕僚告訴媒體，由於眾院規章不允許委員會把資金運用在海外，因此聽證會從未在海外舉行，取而代之的是率團到海外訪問，或在當地舉行圓桌會議等活動。

不論蓋拉格是否會打破美國國會規章，或是「一場會議、兩塊招牌」，台灣應該關切的是，美國議員到台灣行使美國國會職權，彷若台灣已是美國屬地；而美國國會如何邀請、傳喚並規範我國專家參與聽證？我外交與國安官員能夠接受邀請、傳喚和相關規範嗎？這置中華民國主權於何地？蔡政府竟然伏地叩迎？

台灣人民絕大多數期盼台美關係升級，也熱誠歡迎美國議員在適當時機來訪，但是千萬別再帶來台海風暴；至於蔡政府，起碼該維護主權與國格尊嚴吧。