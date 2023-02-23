當選新主席 王婉諭：時代力量不會一蹶不振

時代力量新任黨主席王婉諭今天表示，2024年將會是時代力量最關鍵的一年，更是決定能否維持、甚至突破國會席次重要的一年，時代力量不會因為一次的挫敗而一蹶不起，反而會接受民意的洗禮，重拾人民的信任。

時代力量今天召開第4屆決策委員會預備會議，經投票推選出王婉諭出任新任黨主席，任期自2023年3月1日至2025年2月28日止，會後由王婉諭協同新任決策委員舉行記者會，共同說明未來黨務優先推展方向與期待。

時代力量黨主席陳椒華致詞時指出，過去2年多來，自己身為黨主席擔負募款及拉高聲量的重責，面對各種政黨競合、政黨摸頭與名利誘惑，她絲毫沒有軟弱退卻，堅持走在時代力量理性監督、就事論事的路線上，坦白說非常辛苦，但是也非常值得。

陳椒華說，接下來黨主席的重責大任將交給王婉諭，感謝她願意承擔，期許時代力量在即將到來的2024年立委選舉，能夠衝破109萬票的紀錄，時代力量必將繼續努力，拿出更亮眼的監督成績單來爭取民眾的信任。

王婉諭表示，2024年將會是時代力量最關鍵的一年，更是決定是否維持、甚至突破國會席次重要的一年，在如此關鍵的時刻，感謝所有決策委員，願意共同承擔重任，攜手度過即將迎來的挑戰。

王婉諭指出，過去幾年以來，時代力量確實面臨許多風雨飄搖的時刻，「是所有黨內的夥伴們，頂住了壓力、堅定地繼續往前行，時代力量才能走到今天，才能繼續走向未來。」

王婉諭也分享一路走來的心路歷程，她回憶2016年時代力量首度在國會斬獲5席立委，當時自己只是一個平凡的全職媽媽，生活圍繞著孩子們打轉，對於公共事務雖然偶有關心，但是都沒有涉入太深，僅止步於一個小小市民對於台灣社會與政府政策的期盼。

王婉諭說，2016年不幸的事件發生在她的家庭中，那是生命中難以承受的創傷，更令自己感到挫折的是這個國家並不正視社會所生的病，放任社會安全網的持續破洞，危害到許多無辜、勤勤懇懇的小市民。

王婉諭表示，她在2019年接受時代力量的徵詢，投入不分區的立委選舉，當時自己懷抱初心，期許能夠守護更多的孩子。一路至今，投入政治領域不知不覺已經超過3年，她始終相信時代力量存在的價值，就是為所有無法發聲的人爭一口氣。

王婉諭指出，時代力量始終堅守公平正義，過去是如此，現在是如此，未來也絕對不會改變，然而時代力量在2022年的地方選舉沒有獲得民眾的青睞，「這是民意給我們的警示，我們必須要誠實面對、深刻檢討」。

王婉諭強調，時代力量不會因為一次的挫敗而一蹶不起，反而會接受民意的洗禮，重拾人民的信任。這3年走來一路顛頗，許多人看衰時代力量，還有許多人認為她會離開這個政黨，但是自己不僅選擇留下來，更決定要扛起這個政黨，繼續往前走。

王婉諭認為，時代力量不只要做微小的燭光，溫暖台灣社會的角落，時代力量更要發光發熱，照亮台灣的民主政治，這一屆決策委員會的首要任務，便是重新喚起社會對時代力量的支持及人民對於改變現狀的信心。