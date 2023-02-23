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月票中央補助五成 藍委：中央請客拉地方共同買單

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
行政院會拍板北北基桃生活圈月票每月約1200元，國民黨立委洪孟楷表示，直轄市僅補助50％，其他要地方出，讓人質疑是中央想要美名，卻強迫地方政府一起買單。記者黃義書／攝影
行政院會拍板北北基桃生活圈月票每月約1200元，國民黨立委洪孟楷表示，直轄市僅補助50％，其他要地方出，讓人質疑是中央想要美名，卻強迫地方政府一起買單。記者黃義書／攝影

行政院會今拍板「中央促進公共運輸使用方案」，針對北北基桃、中彰投、南高屏等三個生活圈推出通勤通學月票。國民黨立委洪孟楷表示，這次月票納入多項大眾運輸的方向，他給予肯定，但像直轄市僅補助50％，其他要地方出，讓人質疑是中央想要美名，卻強迫地方政府一起買單。

洪孟楷指出，直轄市中央補助一半、非直轄市75％，在通勤人口最多的雙北市和桃園市、基隆市等的1200月票方案，大多是直轄市，又剛好都是國民黨首長執政。

也是立法院交通委員會成員的洪孟楷表示，九合一大選之前政府規劃月票方案時他就提醒，希望選舉後政府的補助力道不要打折，現方案端出卻是人口最多的地方只補助一半，形同中央又是自己「畫了大餅」，要求地方共同負擔。

洪孟楷表示，他相信藍營首長一定會盡力讓月票方案上路，但他仍要呼籲政府，不應該喊要請客，卻拉地方買單，不僅有違原本的政策原意，也可能擠壓到地方原本其他建設、項目的財源。

洪孟楷 國民黨 公共運輸

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