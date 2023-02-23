重看《悲情城市》 賴副總統：面對集權主義威脅定要團結
紀念二二八事件76周年，副總統賴清德與高雄市長陳其邁今天參加《悲情城市》影像展暨33周年4K數位版特映會。33年後重看這部電影，賴表示，這是台灣人必看電影之一，希望大家了解過去、省思未來、把握現在，面對外在集權主義威脅，要放下政治對立，一定要團結。
《悲情城市》出品人邱復生、金馬獎影后陳淑芳、劇照師陳少維，也出席「凝視時代：《悲情城市》影像展」。2月23日至6月18日在電影館一樓，展覽當年電影拍攝、威尼斯獲獎、上映電檢文件等相關珍貴文物，以及當年侯孝賢獲得「第26屆金馬獎最佳導演獎」獎座原件。
賴清德表示，今天特別南下來看《悲情城市》，有幾個重要意義。第一，這是這塊土地上台灣人絕對必看的電影之一；第二，希望大家了解過去、省思未來、把握現在，放下政治對立，一定要團結，特別是面對外在集權主義威脅；第三，要了解民主社會與專制威權時代的不同，珍惜得來不易的民主，我們不可能走回頭路回到過去專制獨裁時代，「珍惜民主的心，會讓我們更有力量！」
賴清德說，二二八是台灣二戰後最悲慘的重大事件，也因為二二八，台灣一整個世代的菁英都不見了，更嚴重的是讓台灣無法跟國際同步推動民主化，對台灣的損失難以估計。當時這些都不能講、也聽不到，因為是時代禁忌，一直到李登輝總統時代才受到重視，政府開始認錯、道歉、賠償、追查真相、還原二二八者名譽；然後政黨輪替，台灣持續民主化，台灣才走到今天。
賴清德指出，很不容易的是在1988年代，還不是那麼民主，邱復生出品人就邀請侯孝賢導演、陳淑芳女士等演員，演出這部電影，打破政治禁忌，挑戰電影尺度，甚至違反當時的國語政樂，完成了這部電影。《悲情城市》在台灣電影史上有其崇高地位，不僅具有歷史的高度、議題的深度、文化美學及創新攝影科技，更得到威尼斯影展金獅獎。這部電影也讓國際社會了解台灣所發生的事情，讓台灣電影走進國際。
陳其邁表示，33年前《悲情城市》讓台灣人在國際影展找回自信，二二八事件經歷76年，歷史可以原諒，但不能忘記。高雄作為二二八事件的重要歷史現場，要記取歷史錯誤、深切反省，才能和解，更有勇氣的繼續前行。
邱復生說，只有自由民主，才有自信去緬懷過去。發行商出身的他，認為做電影一定要有熱誠，走過陰影才是驕傲。
高雄市電影館於二月選輯「二二八專題影展」，選映《悲情城市》（33週年4K數位版）、《流麻溝十五號》、《天馬茶房》、《野番茄》，以及與二二八相關「高雄拍短片輯」等，並舉辦主題講座，邀請知名作家施百俊、台灣流行音樂史研究專家徐睿楷，出席分享白色恐怖時期重要歷史事件及相關音樂脈絡發展。
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