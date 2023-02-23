美眾院中國委員會主席蓋拉格秘密訪台 邱臣遠：沒有拒絕理由

外媒報導，美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）秘密訪台，外交部今證實，蓋拉格本月17日到20日訪台，期間拜會總統蔡英文等人。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，對外國友人來訪，包含後續美眾議院長麥卡錫訪台計畫，台灣沒有拒絕的理由，但可預料大陸會因此發動軍演。

邱臣遠強調，恢復兩岸官方對話管道、建立衝突管理的預防機制，都是政府要面對和正視的，台灣應做好一切準備。

台美國安高層會談於美國在台協會（AIT）華盛頓總部舉行，由外交部長吳釗燮、國安會秘書長顧立雄與美方主談。邱臣遠認為，民主價值理念的合作、全民國防整備的提升、經濟貿易的合作等，都是朝野認為應該和美方溝通的重點。